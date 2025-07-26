雲頂新耀宣布配售股份 擬集資約15.725億港元



上海，2025年7月25日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀有限公司（HKEX1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，今日宣布以先舊後新配售22,561,000股，集資約15.725億港元，發行股份數占現有股本約6.87%, 占經擴大後的總股數約6.43%。 雲頂新耀、賣方（控股股東康橋資本）與配售代理簽訂先舊後新方式的配股協議，配售22,561,000股份，每股配售價69.70港元，較於最後交易日（即配售及認購協議日期前一天）在聯交所報所報收市價每股77.55港元折讓約10.12%，亦較於緊接最後交易日（包括該日）前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股73.35港元折讓約4.98%，較於緊接最後交易日（包括該日）前連續三十個交易日在聯交所所報成交量加權平均價每股60.01港元溢價16.15 %。所得款項總額預期約為15.725億港元，而所得款項淨額（經扣除所有相關成本及開支，包括傭金及征費）將約為15.534億港元。 雲頂新耀預計配售所得款項，其中50 %（約7.767億港元）用於開發自主全球研發平台及新產品管線；另外40 %（約6.214億港元）用於推進新產品商業化，包括推出新產品；及10 %（約1.553億港元）用作營業資金以及一般及行政用途。 雲頂新耀首席執行官羅永慶表示，「此次配售受到多家國際長線持有基金青睞，獲得數倍超額認購，反映了資本市場對雲頂新耀商業化能力與創新研發實力的高度認可，也體現出投資者對公司長期發展戰略的充分信心。我們將充分利用此次融資所得，加快創新藥物和AI+mRNA平台的開發，同時推進現有產品的商業化進程。憑借更為充足的資本基礎，我們有信心在商業化拓展與研發創新雙線並進，不斷為患者與投資者創造更大價值。」 公司已構建國際領先的、完全整合且本地化的AI+mRNA平台，重點推進腫瘤和自身免疫疾病領域的產品管線開發，包括通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14、個體化腫瘤治療性疫苗EVM16，以及自體生成CAR-T項目。 - 雲頂新耀自主研發的首款個性化mRNA治療性腫瘤疫苗EVM16 的IIT研究已在今年3月於北京大學腫瘤醫院順利完成首例患者給藥。該臨床試驗初步數據顯示，即使低起始劑量也能激發晚期腫瘤患者特異性T細胞反應，具有良好的免疫原性。 - 通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14注射液的新藥臨床試驗申請（IND）已獲中國國家藥品監督管理局和美國食品藥品監督管理局（FDA）受理，成為公司首個實現「中美雙報」的mRNA腫瘤治療性疫苗。雲頂新耀嘉善工廠已於2025年6月9日順利放行首批GMP臨床試驗樣品，該批樣品將用於支持雲頂新耀在中美兩地開展EVM14的臨床試驗。 - 自體生成CAR-T項目也已在人源化小鼠與非人靈長類（猴）模型中驗證有效，具備現貨型、無需淋巴耗竭、劑量可控等優勢，展現了開發用於腫瘤及自身免疫疾病的潛力。 擁有全球權益的新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001正開展全球多中心臨床研究，主要用於治療原發性膜性腎病（pMN）等多種原發性腎小球疾病。其在原發性膜性腎病1b/2a期研究中展現出起效快、緩解持續、耐受性好、口服便捷等綜合優勢，有望為全球患者帶來更優治療選擇。 耐賦康®作為首個且唯一在中國、美國和歐洲獲得完全批准的IgA腎病對因治療藥物，自納入中國國家醫保目錄以來快速放量，已惠及超過兩萬名患者。公司亦正加快推進Gd-IgA1診斷試劑的轉化，致力打造覆蓋診斷、治療、長期管理的一體化IgA腎病疾病管理生態。 伊曲莫德（維適平®）在中國大陸的新藥上市申請也已獲受理，預計2025年底至2026年初獲批，其新藥上市申請也已獲韓國受理。伊曲莫德已相繼在中國澳門，新加坡和中國香港獲批，並被納入粵港澳大灣區內地9市臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄（2024年），已在大灣區先行使用惠及潰瘍性結腸炎患者，成為雲頂新耀第三款商業化新藥。2025年3月，雲頂新耀啟動了伊曲莫德位於嘉善工廠的生產建設項目，為伊曲莫德的本地化生產提供支持。 雲頂新耀正加快推進多個核心管線及技術平台的戰略布局，進一步鞏固其在亞洲領先創新藥企中的市場地位。 關於雲頂新耀 雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學制造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。 前瞻性聲明 本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用"將"、"預期"、"預測"、"期望"、"打算"、"計劃"、"相信"、"預估"、"確信"及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。



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