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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 主持關於如何建立和資助東西方 MRCT 戰略的 BioCentury 峰會研討會

澳大利亞悉尼, 2022年11月12日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家合同研究機構，正在讚助 2022 年 BioCentury-BayHelix 東西方峰會，Novotech 的首席商務官 Barry Murphy 是關於如何建立和資助東西方 MRCT 戰略研討會的專家小組會議主席峰會（2022 年 11 月 14 日至 16 日）。



Novotech 將贊助網絡招待會和晚宴。



工作室詳情：

全球發展研討會：如何建立和資助東西方 MRCT 戰略

2022 年 11 月 15 日

下午 2:30 -（太平洋時區）

BioCentury-BayHelix 東西方峰會 2022

https://conferences.biocentury.com/china-healthcare-summit/schedule



演講嘉賓是：

- PATRICIA KEEGAN，醫學博士：君實生物科學首席醫療官

- KE LIU, 醫學博士，博士: Marengo Therapeutics 首席開發官

- ROGER LUO，博士：Overland Pharmaceuticals 首席開發官

- PEONY YU，醫學博士：Apollomics Inc. 首席醫療官



在為亞太地區和美國的生物技術公司管理臨床研究項目超過 2 年之後，Novotech 在東西方 MRCT 戰略方面擁有豐富的實際經驗。



在評論 Novotech 的經驗時，首席商務官 Barry Murphy 表示，正確的藥物開發途徑支持吸引投資者和成功的臨床項目。



“當地的監管知識和專業知識將加速早期臨床計劃，而以美國 FDA 和 NMPA 要求為重點的全球視角將支持關鍵的市場批准。東西方 MRCT 的策略包括：



- 公司應儘早與美國食品和藥物管理局和NMPA正式接觸，以確認其臨床路線圖的指導。



- 生物製藥公司應利用中國修訂後的監管框架，即接受外國臨床試驗數據進行藥物審批，使外國公司更容易進入中國市場。



- 對於希望進入中國的生物製藥公司而言，中國醫藥市場具有開展首次人體試驗（FIH）和利用海外臨床試驗數據進行臨床試驗申請（CTA）備案、利用快速臨床開發途徑加快審批等優勢。過程;上市許可持有人 (MAH) 制度的實施、促進國內和全球創新的有利政府政策鼓勵外國直接投資 (FDI) 進行研發，使海外公司受益。



Novotech 定期製作有關東西方戰略的專家報告。一份新的出版物現在可供考慮在中國進行臨床研究的國際生物技術公司以及在中國開展研究的中國生物技術公司使用。



該報告詳細介紹了生物技術的監管要求，包括NDA和IND流程，以及成功獲得USFDA批准途徑的美國前研究指南。在此處下載白皮書 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval



Novotech 在中國和美國擁有經驗豐富的臨床團隊，可以提供相關的監管知識和藥物開發途徑，專門為支持美國 FDA和NMPA 的審批流程而設計，避免延誤和額外成本。



Novotech 在亞太地區和美國擁有豐富的臨床研究機構運營經驗，為早期至晚期生物技術臨床研究提供獨特且無與倫比的服務套件。 Novotech 擁有數十年的生物技術藥物開發經驗、卓越的研究中心和研究人員關係、接觸大量患者群體以及專注於解決問題、所有權和靈活性的項目管理方法。對高級培訓和技術系統的持續投資相結合，提供專業的全方位服務生物技術臨床研究機構解決方案。



Novotech 最近被評為世界領先合同研究組織中的前十名合同研究組織，是著名的 Scrip 獎的決賽入圍者，並且剛剛獲得了基因與細胞治療卓越獎。在亞太地區，Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議，為贊助商提供獨家優惠。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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