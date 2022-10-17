Monday, 17 October 2022, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 生物技術領域網絡研討會：市場趨勢、優先事項、預測和 FDA 批准途徑

澳大利亞悉尼, 2022年10月17日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家合同研究機構和 Endpoints News 為生物技術公司舉辦的網絡研討會，涵蓋了亞太地區的臨床研究機會和獲得 FDA 批准的監管途徑。



Novotech 在亞太地區和美國擁有豐富的臨床研究機構運營經驗，為早期至晚期生物技術臨床研究提供獨特且無與倫比的服務套件。



該網絡研討會邀請了來自北美和亞太地區的監管事務和投資領導人，他們將討論：

- 為什么生物技術公司越來越多地在亞太地區探索臨床機會以生成多樣化、全球認可的臨床試驗數據

- 可以實施哪些可行的策略來利用亞太地區的招聘潛力來加速您的臨床開發

- 來自澳大利亞的 1 期數據如何被 FDA 接受並可以用於啟動全球藥物開發計劃

- 深入洞察設計和提供強大臨床計劃的過程

- 後COVID環境中的生物技術挑戰和機遇，重點是全球投資和藥物管道



註冊網絡研討會 這裡 https://webinars.endpts.com/the-biotech-landscape-market-trends-priorities-predictions-and-pathways-to-fda-approval/

2022 年 10 月 18 日

美國東部時間下午 1:00 - 下午 2:00



出席的行業領導者包括：

- 聯生生物首席財務官易拉森。曾任 Turning Point Therapeutics, Inc. 和 Goldman Sachs & Co. LLC 執行副總裁兼首席財務官，醫療投資銀行業務董事總經理

- Kasey Kime，Novotech 內部諮詢集團 BioDesk 的法規事務總監

- Jeanne M. Novak 博士，CBR International Corp. 總裁兼首席執行官，該公司是一家提供全方位服務的產品、臨床和監管戰略集團

- Monograph Capital Partners 的聯合創始人兼董事長 Fred Cohen 博士。他還是 Vida Ventures 的聯合創始人和高級董事總經理。



Novotech 擁有數十年的生物技術藥物開發經驗、卓越的研究中心和研究人員關係、接觸大量患者群體以及專注於解決問題、所有權和靈活性的項目管理方法。對高級培訓和技術系統的持續投資相結合，提供專業的全方位服務生物技術臨床研究機構解決方案。



Novotech 最近被評為世界領先合同研究組織中的前十名合同研究組織，是著名的 Scrip 獎的決賽入圍者，並且剛剛獲得了基因與細胞治療卓越獎。在亞太地區，Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議，為贊助商提供獨家優惠。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，擁有綜合實驗室和 I 期設施，提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

