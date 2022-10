Wednesday, 12 October 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech India 被全球工作標準局評為“2022 年女性最佳工作場所”

澳大利亞悉尼, 2022年10月12日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術合同研究組織 Novotech 再次獲得領先的工作場所文化組織 Great Place to Work Institute 頒發的“最佳工作場所”認證。 Novotech 的印度團隊獲得了 2022 年女性最佳工作場所的認可,並在印度排名前 75 位的組織中名列前茅,這些組織因其出色的人事實踐、對反饋的響應能力以及開放和多元化的文化而獲得認可。 Novotech 還在澳大利亞和韓國獲得了 Great Place to Workplace 的認可。



為了確定 2022 年印度最佳女性工作場所,Great Place to Work India 研究了 1122 個組織,這些組織具有:

- 女性僱員至少佔其勞動力的 10%

- 女性員工對卓越工作場所信任指數的積極反饋至少有 70% 代表性別平等的組織



根據 Great Place to Work India 的說法:“我們觀察到,最佳工作場所已經超越了創建和維持有抱負的組織的能力。我們祝賀 Novotech 通過培養平等和公平的工作場所文化成為印度的榜樣。”



Novotech 首席執行官 John Moller 博士說:“作為印度領先的女性雇主,我們非常高興能夠躋身 2022 年印度最佳女性工作場所之列。這對於留住和吸引頂尖人才尤為重要。”這一認可表明了文化、多樣性和工作生活平衡的重要性,因為我們努力成為領先的雇主之一,以便我們能夠在印度提供世界一流的 CRO 服務。 ”



Novotech 的首席人事官 Angela Edwardson 說:“我們很高興 Novotech India 被公認為女性的主要雇主。這是對我們所有亞太和北美團隊的驅動力的工作場所文化和領導力的真正功勞。 Novotech 吸引了大量有才華的女性員工,因此我們非常自豪地使用 Great Place to Work Institute 的信任指數和經驗與代表中的性別平等標準來認可我們的工作場所。我們繼續專注於打造領先的工作場所,這意味著團隊成員可以在生活的各個階段平衡他們的個人責任和工作。”



Novotech 全球臨床服務副總裁 Yooni Kim 表示:“員工是公司最寶貴的資產。 Novotech 致力於改善我們的工作環境並提高員工的健康和福祉。我們非常感謝能獲得這種認可。”



Novotech 集中式文檔管理經理 Sridevi Gubbala 說:“Novotech 是一個工作的好地方。在工作中擁有靈活性真是太好了,因為它可以幫助我平衡我的工作和個人生活。”



項目支持經理 Vandana Jaising 在延長職業生涯後加入 Novotech,並表示:“女性應該考慮回歸,即使已經有一段時間了。在加入 Novotech 之前,我中斷了8年的職業生涯,現在我很高興 Novotech 對我說‘是的!你能行的!”



Novotech 在亞太地區和美國擁有豐富的臨床研究機構運營經驗,為早期至晚期生物技術臨床研究提供獨特且無與倫比的服務套件。



Novotech 最近被評為世界領先合同研究組織中的前十名合同研究組織,是著名的 Scrip 獎的決賽入圍者,並且剛剛獲得了基因與細胞治療卓越獎。在亞太地區,Novotech 與主要醫學研究機構簽訂了 50 多項領先的合作夥伴協議,為贊助商提供獨家優惠。



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,擁有綜合實驗室和 I 期設施,提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 4,000 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢,可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



