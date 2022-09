Tuesday, 20 September 2022, 23:51 HKT/SGT Share: Sirnaomics將在第二屆年度寡核苷酸療法與遞送會議上演講適用於癌症的siRNA療法和GalAhead(TM)平台項目的最新進展

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市,中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年9月20日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.(「公司」,「Sirnaomics」,股份代號:2257.HK),是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈將在第二屆年度寡核苷酸療法與遞送會議(2nd Annual Oligonucleotide Therapeutics and Delivery Conference)上介紹治療癌症的新型siRNA療法遞送技術以及公司專有的GalAhead(TM)技術及其項目進展。該會議將在2022年9月21至22日在倫敦舉行,並於9月20日於倫敦Copthorne Tara酒店舉行研討會。



演講詳細資訊



演講主題:用於治療癌症的新型siRNA構建的遞送

演講者:Sirnaomics 首席科學官David Evans博士

日期/時間:格林威治標準時間2022年9月21日(星期三)15:20

演講內容:

-- 創建用於治療癌症的新型siRNA結構

-- 介紹Sirnaomics的多肽納米粒子遞送技術(PNP-IT)。

-- 介紹Sirnaomic靶向TGF-β1和COX-2的抗腫瘤siRNA療法的主要候選產品STP705

-- 討論針對其他腫瘤適應症的新型 siRNA 治療方法



演講主題: GalAhead(TM)療法的遞送平台及項目計劃

演講者:Sirnaomics 高級總監Jack Wei博士

日期/時間:格林威治標準時間 2022年9月22日(星期四)16:30

演講內容:

-- 介紹Sirnaomics新型療法GalNAc-RNAi遞送平台GalAhead(TM)

-- 介绍GalAhead(TM)遞送平台的關鍵技術組件小型化RNAi觸發器(mxRNA(TM))

-- GalAhead(TM)技術於體內及體外獲得的驗證

-- 報告基於GalAhead(TM)的治療項目進展



如欲了解有關Sirnaomics演講更多資訊,請瀏覽會議官方網站:

https://www.smgconferences.com/pharmaceuticals/uk/conference/oligonucleotide-discovery-delivery。



關於Sirnaomics



Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床前及臨床階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司,且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲瞭解更多關於公司資訊,可瀏覽:www.sirnaomics.com。



聯繫方式:

投資者關係:

葉永基,工商管理碩士

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵: NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢:

Alexis Feinberg

電話: +1 203 939 2225

電郵: Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢:

李耀榮

電話: +852 3150 6707

電郵: sirnaomics.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network