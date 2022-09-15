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Thursday, 15 September 2022, 17:04 HKT/SGT
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來源 Analogue Holdings Limited
安樂工程獲獎項目AMSFS III在中國內地取得專利
沉澱速度快、效率高、佔地面積小、投資成本低
展示集團對創新和可持續發展的承諾

香港, 2022年9月15日 - (亞太商訊)  - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（股份代號：1977）（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「安樂工程集團」或「集團」）今天宣布集團研發的獲獎(1) 污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池」（「AMSFS III」）獲中國國家知識產權局授予實用新型專利證書，進一步加強集團龐大專利組合實力，展示集團對技術創新和環境保護的專業知識和承諾。

中國國家知識產權局授予的實用新型專利證書

安樂工程內部研發的污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池」（「AMSFS III」） 已應用於中國內地污水處理項目

安樂工程內部研發的污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池」（「AMSFS III」） 已應用於中國內地污水處理項目

安樂工程集團主席潘樂陶博士表示：「我們很高興AMSFS III技術獲國家知識產權局授予實用新型專利，這是對集團各團隊跨地域合作和內部技術研發能力的高度認可。傳統污水處理系統市場發展成熟，然而偏遠村莊和農村地區對易於安裝的污水處理系統需求激增。憑藉我們高度靈活的一體化AMSFS III系統，相信我們有能力把握中國內地及『一帶一路』倡議國家的發展商機。展望未來，我們將繼續追求技術突破，通過持續創新，加強環境保護和改善社會生活質素。」

AMSFS III由集團的香港及內地團隊共同設計和建設，並於集團的南京廠房製造。AMSFS III為一體化污水處理系統，採用最新的建造技術，包括建築訊息模擬（「BIM」）、組裝合成建築法（「MiC」）和機電裝備合成法（「MiMEP」）。有別於傳統系統必須在現場進行全部工序，AMSFS III通過應用上述技術，可在廠房預製、安裝及測試。由於AMSFS III佔地面積只需要少於50平方米，因此更具靈活性，亦減少對周圍環境的負面影響，例如施工現場產生的灰塵及噪音污染。AMSFS III採用一體化的設計及地埋式安裝；成本和效能方面，其全自動控制的系統具有遙距監控功能，減少操作人員數量，節省人力和維護成本，達致更高效率。

AMSFS III已應用於集團在中國內地的污水處理項目，對國家污水處理設施的發展有重大貢獻。其中，位於安徽省合肥市的十五里河金寨路初期雨水調蓄工程應用AMSFS III去除部分懸浮固體和總磷，令出水在無需後續的過濾系統之下達到排放標準，並降低整體建設成本。集團亦於安徽省廬江縣馬槽河流域的污水處理系統提標工程中採用AMSFS III，以確保水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的一級A標準。

展望未來，我們預見偏遠村莊和農村地區對小型、分散式污水處理廠的需求殷切。由於AMSFS III佔地面積小，特別適合該等地區。隨著國家「十四五規劃」嚴格執行環境保護相關計劃，要求污水處理廠的排放能達致國家一級A標準，將為小型及易於運輸的污水處理系統提供新機遇。

有關安樂工程集團
安樂工程集團成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司，於香港交易所主板掛牌（股份代號：1977）。

(1) AMSFS III於香港總商會舉辦的「2021-22香港工商業奬－創意」榮獲「創意獎」


話題 Press release summary

部門 Engineering
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