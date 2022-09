Tuesday, 6 September 2022, 18:52 HKT/SGT Share: Sirnaomics受邀出席第三屆富瑞亞洲論壇並作演講

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市,中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年9月6日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.(「公司」,「Sirnaomics」,股份代號:2257.HK),是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士將於2022年9月8日舉行的第三屆富瑞亞洲論壇(3rd Annual Jefferies Asia Forum)進行演講。



公司將在演講結束後舉行投資者會議。如欲了解更多有關資訊或安排會面,請電郵至: IR@sirnaomics.com,聯絡投資者關係團隊。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床前及臨床階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司,且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊,可瀏覽:www.sirnaomics.com。



聯繫方式:

投資者關係:

葉永基

Sirnaomics中國首席財務官

電郵:NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢:

Mark Corbae

電話: +1 203 682 8288

電郵: Mark.Corbae@westwicke.com



亞洲傳媒查詢:

李耀榮

電話:+852 3150 6707

電郵:sirnaomics.hk@pordahavas.com





