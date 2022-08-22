Monday, 22 August 2022, 09:48 HKT/SGT Share: Sirnaomics獲納入恒生指數系列成份股

香港, 2022年8月22日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「Sirnaomics」或「公司」，股份代號：2257.HK），一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司，宣佈公司將獲恒生指數有限公司納入八個指數成份股，包括恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數、恒生醫療保健指數及恒生小型股（可投資）指數，相關變動將於2022年9月5日（星期一）起生效。



恒生綜合指數是反映香港股票市場最有影響力的股價指數之一，涵蓋在香港聯合交易所有限公司主板上市證券總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標。恒生綜合指數可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準，有助全球及本地投資者制定投資策略。公司獲納入恆生綜合指數後，公司的股票將有資格在「港股通」上交易，而「港股通」是香港與中國內地資本市場投資者之間的股票買賣和投資渠道。恒生港股通指數旨在反映通過港股通渠道可以投資的香港主板上市證券的整體表現。指數的選股範疇包括經港股通買賣之合資格股票，並額外加入流通性篩選，務求予中國內地投資者提供一項更具投資性的指標。



此次獲選為恒生指數有限公司上述指數系列的成份股，將有助於公司引入更多元化的投資者，提升股票流動性及在資本市場之知名度。展望未來，公司將繼續致力於探索及開發RNAi療法，為患者謀求福祉，並為股東創造價值。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。



投資者關係：

葉永基

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵：NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢：

Alexis Feinberg

電話：+1 203 939 2225

電郵：Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢：

李耀榮

電話：+852 3150 6707

電郵：sirnaomics.hk@pordahavas.com





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