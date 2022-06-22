Tuesday, 21 June 2022, 23:46 HKT/SGT Share: Sirnaomics於第四屆RNA療法：從概念到臨床專題討論會上匯報其專有的GalAhead™雙靶點RNAi療法的最新進展

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年6月21日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK），是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈本公司首席技術官Dmitry Samarsky博士將於第四屆RNA療法：從概念到臨床專題討論會（The 4th Annual RNA Therapeutic：From Concept to Clinic Symposium）上分享本公司專有GalAhead™技術及其產品管線的雙靶向RNAi療法最新研發與應用擴展。專題討論會將於2022年6月22日至24日以線上會議形式舉行。



Sirnaomics專有的基於GalNAc-RNAi療法遞送平台GalAhead™依託於獨特的RNA結構，可以「沉默」單個或多個mRNA靶點，特別是兩個關鍵技術組件mxRNA™（小型化RNAi觸發器）及muRNA™（多單位RNAi觸發器）。mxRNA™由長度約為30 nt的單鏈寡核苷酸組成，旨在下調單類基因。而muRNA™由多條單鏈寡核苷酸組成，允許同時「沉默」兩個或多個目標。Sirnaomics將於專題討論會展示上述兩種技術的數據，尤其是已在動物模型中獲得驗證的muRNA的雙靶點基因沉默活性，以及報告基於GalAhead™的治療項目取得的快速進展。



演講詳細資訊

-- 演講主題：GalAhead™：一種可下調單類基因或多類基因的新型療法GalNAc-RNAi遞送平台

-- 演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士

-- 日期：2022年6月22日至24日（本次演講將以預先錄製的形式呈現，內容將上載至大會網站按需提供。）

-- 會議地點：於專題討論會網站線上舉行



「Sirnaomics正致力於開發RNAi遞送技術以實現更高效率的治療應用。公司新型的GalAhead™技術的單靶點與雙靶點的RNAi療法已經在嚙齒動物和非人類靈長類動物模型中得到了反複驗證。」 Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示，「我們期待在2023年擴展我們的GalAhead™遞送平台及其RNAi候選藥物進行臨床試驗以治療各種肝臟代謝類疾病。」



Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士表示：「自我們於2019年正式向公眾介紹了Sirnaomics的GalAhead™技術以來，該技術被反覆證明是穩健且具有重現性的。有鑑於此，我們計劃在2022年底前提交首個候選產品的IND申請。今年我們已經提名了另外四個基於GalAhead™遞送平台的開發性候選藥物，包括首個雙靶點分子，我們計劃在2022年底前新增更多的候選藥物。」



如欲了解有關Sirnaomics演講更多資訊，請瀏覽專題討論會網站： https://www.umassmed.edu/RNATx/。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽： www.sirnaomics.com。



聯繫方式：

Dmitry Samarsky, PhD

Sirnaomics首席技術官

電郵：DmitrySamarsky@sirnaomics.com



投資者關係：

葉永基

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵：NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢：

Alexis Feinberg

電話：+1 203 939 2225

電郵：Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢：

李耀榮

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電郵：sirnaomics.hk@pordahavas.com





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