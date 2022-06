Tuesday, 14 June 2022, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 的亞太地區和美國領導團隊參加 BIO 2022

聖地亞哥, 2022年6月14日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術臨床研究機構,最近將其服務擴展到美國,將邀請來自亞太地區和美國的主要高管參加 BIO 2022,與所在亞太地區的生物技術公司會面,以加快他們的臨床試驗進程。 #4907



在 此處 與 BIO 的一位 Novotech 專家預約會面 https://novotech-cro.com/contact



Novotech 在亞太地區以提供全方位服務、高質量的快速臨床試驗而享有盛譽,現在可以在美國為其生物技術客戶提供臨床服務,以支持後期的全球研究。 Novotech 現在在澳大利亞、韓國、大中華區、東南亞、印度、南非和美國擁有約 2,500 名臨床試驗專業人員。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示,Novotech 的亞太和美國團隊利用世界一流的數據和最先進的技術(包括能夠加速跨地區臨床試驗的解決方案)支持具有成本效益的快速臨床研究。



“過去五年對亞太地區生物技術臨床研究的關注使該地區成為增長最快的臨床試驗目的地,中國成為新試驗的主要地點,其次是美國。亞太地區為加快臨床試驗提供了令人信服的解決方案,尤其是在腫瘤學領域,因為其龐大的患者群體、競爭較少的臨床試驗環境和世界級的 KOL,此外,中國等監管改革加快了審批流程。向美國進駐是一項戰略舉措,旨在為我們希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國進行臨床項目的亞太地區客戶提供基於美國的專業知識和基礎設施。” “客戶將獲得無縫服務,採用統一的系統和 SOP 方法,” Moller 說。



根據全球數據白皮書: 與美國和歐盟相比,亞太地區臨床試驗的演變5* 在過去五年中,在亞太地區、美國和歐盟5 註冊了超過 70,000 項新的臨床試驗。亞太地區是最大的貢獻者,超過 50% 的試驗其次是美國(29%)和歐盟五國(17%)。亞太地區已成為開展臨床試驗的首選目的地,因為其患者人數眾多、易於遵守法規、開展研究的成本低、高質量標準和頂級臨床站點的存在。



* https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



關於Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亞太地區及美國領先的生物技術專家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,擁有綜合實驗室和 I 期設施,提供藥物開發諮詢和臨床開發服務。它有助於在所有試驗階段和廣泛的治療領域成功進行大約 3,700 項臨床試驗。 Novotech具有明顯優勢,可以為在亞洲及美國進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



媒體聯繫人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



