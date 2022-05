Friday, 20 May 2022, 11:11 HKT/SGT Share: Sirnaomics將在2022年Pre-ASCO中國峰會介紹其RNAi療法於腫瘤學領域臨床研究結果與發展戰略

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市,中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年5月20日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.(「公司」,「Sirnaomics」,股份代號:2257.HK),是一家專注於探索及開發RNAi療法行業領先的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈公司執行董事兼首席醫務官Michael Molyneaux博士將於2022年Pre-ASCO(美國臨床腫瘤學會)中國峰會的「中美創新藥的研發進展及監管策略」介紹公司核心產品STP705用以治療非黑色素瘤皮膚癌的臨床研究結果及公司佈局中美兩國的臨床發展戰略。2022年Pre-ASCO中國峰會將於2022年5月21日以線上直播形式舉行。有關演講的更多細節見下文。



Sirnaomics基於其雙靶向siRNA療法和多肽納米顆粒遞送技術建立了豐富的RNAi療法產品管線,用於治療各種類型的癌症適應症。其中包括首個在臨床IIa試驗中證實可治療原位鱗狀細胞皮膚癌的STP705,處於治療多種實體瘤(如肝癌)臨床I期試驗的STP707。除此之外的臨床前項目,如適用於治療結直腸癌及黑色素瘤的STP355、治療頭頸癌與膀胱癌的STP369及治療膽管癌的STP779已經進入臨床前後期的IND申請階段,該產品管線的階段性目標為在2023年申請啟動臨床研究。這些新型RNAi療法項目的發展均依託於公司在中國和美國均擁有重要市場地位。



會議信息:

2022 Pre-ASCO中國峰會 #3:「中美創新藥的研發進展及監管策略」



演講主題:

RNAi療法應用於腫瘤學:從皮膚癌到肝癌



演講者:

Sirnaomics首席醫務官Michael Molyneaux



會議日期及時間:

北京時間2022年5月21日(星期六)上午9:20;美國東部時間2022年5月20日(星期 五)下午9:20;美國西部時間下午6:20



會議形式:

線上直播https://lm.enewie.com/live/WULICB



會議語言:

英文(中文同傳)



Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示:「Sirnaomics在這個獨特的峰會上介紹公司RNAi療法在腫瘤學領域的臨床項目結果和發展戰略,代表著公司適用於治療癌症相關項目進展的成功與同時佔有中美兩大市場的重要定位。公司專注於治療皮膚癌與肝癌方面的項目發展奠定了公司有能力解決中美兩國相關的醫療需求。2022年Pre-ASCO中國峰會為中國和美國的癌症治療發展與交流提供了一個極好的平台。」



關於Michael Molyneaux, MD, MBA

Molyneaux博士是加拿大和美國兩國委員會認證的執業醫師,同時自2015年起擔任Sirnaomics(2257.HK)首席醫務官,負責臨床業務的發展、醫療事務及監管事務;並支持公司的若干項目,如帶領多種療法(包括纖維化與腫瘤)的IND申請,及領導STP705在美國食品藥品監督管理局的三個孤兒藥認定工作。Molyneaux博士取得加拿大戴爾豪斯大學的醫學博士學位後自1998年起從事臨床醫學工作,2005年起從事臨床試驗研究,曾為Shire、Pfizer、Smith & Nephew、GSK和AstraZeneca等公司的臨床II期與III期試驗研究首席研究員。彼於2012年取得美國聖路易斯華盛頓大學的工商管理碩士學位。Molyneaux博士目前是American Board of Family Medicine Certification外交官及Canadian College of Family Physicians研究員。Molyneaux博士亦為美國加州的執業醫師,且在臨床手術方面取得出色成果。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司,公司候選產品處於臨床前及臨床階段,專注於探索及開發創新藥物,用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司,且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲瞭解更多關於公司資訊,可瀏覽:www.sirnaomics.com。



聯繫方式:

Michael Molyneaux, MD, MBA

Sirnaomics執行董事兼首席醫務官

電郵:MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投資者查詢:

葉永基

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵:NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢:

Alexis Feinberg

電話:+1 203 939 2225

電郵:Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢:

李耀榮

電話:+852 3150 6707

電郵:sirnaomics.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network