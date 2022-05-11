Wednesday, 11 May 2022, 14:34 HKT/SGT Share: Sirnaomics在TIDES USA 2022上匯報其基於GalNAc-肝臟靶向技術平台和GalAhead™技術及相關項目的最新進展

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年5月11日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK）是一家專注於探索及開發RNAi療法行業領先的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈將於TIDES USA 2022會議上匯報其GalNAc-肝臟靶向技術平台和GalAhead™技術及相關項目的最新進展。TIDES 2022將在2022年5月9日至12日於美國波士頓Hynes Convention Center舉行。



演講詳細資訊

- 演講題目：mxRNA™，由單個寡核苷酸組成的小型化RNAi觸發器

- 演講分會：寡核苷酸的探索、臨床前與臨床

- 演講者：Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士

- 時間/日期：美國東部時間2022年5月12日星期四上午9:00-9:30。

- 地點：Hynes Convention Center, Room 102



Sirnaomics首席技術官Dmitry Samarsky博士將演講，並展示證明mxRNA在在原代肝細胞（體外）和小鼠（體內）產生功效的相關數據。Dmitry Samarsky博士亦將介紹一項為期26週的非人類靈長類動物研究結果，該研究使用Sirnaomics領先的GalAhead™治療項目的候選藥物分子，靶向凝血因子XI。同時，還將報告基於GalAhead™的其他治療項目取得的進展。



有關Sirnaomics演講的更多信息，請訪問活動網站。



關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前和臨床階段，專注于探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求和龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。



聯繫方式

投資者關係：

葉永基

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵: NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢：

Alexis Feinberg

電話: +1 203 939 2225

電郵: Alexis.Feinberg@westwicke.com



亞洲傳媒查詢：

李耀榮

電話: +852 3150 6707

電郵: sirnaomics.hk@pordahavas.com





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