Thursday, 5 May 2022, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech收購美國合同研究組織(CRO),拓展全球專業領域

新加坡和南卡羅來納州查爾斯頓, 2022年5月5日 - (亞太商訊) - 新加坡和南卡羅來納州查爾斯頓 - 亞太地區領先的生物技術專業企業Novotech已收購美國合同研究組織NCGS。這是其針對全球客戶群的服務擴展計劃的一部分。



在亞太區,Novotech以提供全方位、高質量的快速臨床試驗而樹立了聲譽。目前公司可以為美國的生物技術客戶提供臨床服務,以支持後期的全球研究。



NCGS 於1984 年成立於南卡羅來納州,是一家以生物製藥業為客戶群的私有合同研究組織。 NCGS 擁有約 300 名專業人員,遍及美國各地。



Novotech首席執行官 John Moller 博士表示:“我們非常高興能夠收購這樣一家了不起的美國公司,它在質量和成果交付方面有著令人信服的歷史記錄。事實上,公司的成長要歸功於創始人Nancy Snowden的知識專業技能,以及她組建的出色團隊”。



“這是一項戰略舉措,為希望在亞太地區和美國進行試驗的美國客戶以及希望在美國實施臨床項目的亞太地區客戶提供美國的專業技能和基礎設施。”



"通過系統的統一方法以及製定完善的標準操作規程,客戶將獲得無縫服務。” Moller表示。



NCGS 創始人兼首席執行官Nancy C.G. Snowden表示,公司很高興能成為 Novotech 全球營運的一部分,並利用美國臨床項目為Novotech的客戶提供支持。我們與Novotech 有著相似的文化契合度,都專注於追求卓越,因此,對於我們與Novotech的客戶而言,加入Novotech將是天衣無縫。 “Novotech與NCGS已有十多年的長期合作,這也有助於雙方的無縫整合。”Snowden解釋道。



“NCGS 專注於臨床開發中較為複雜的領域:腫瘤學、血液學、傳染病,以及成人與兒童的中樞神經系統。”



“我們精簡的組織結構、靈活的運營模式,以及終身員工製,其目的都是為了克服今天阻礙我們行業發展的挑戰。我們有能力隨著試驗需求的變化而進行實時調整。”



過去 25 年來,Novotech 利用與數百家亞太機構建立的深厚關係,為全球生物技術公司提供服務。作為補充,NCGS 在美國擁有包括數百家研究機構在內的客戶群,合作關係延續近40年。



媒體聯繫人

David James

communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲: +65 3159 3427



關於Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亞太地區領先的生物技術專業合同研究組織,擁有綜合實驗室與一期設施,提供藥物開發諮詢與臨床開發服務。 Novotech具有明顯優勢,可以為在亞洲及全球進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。



關於NCGS



NCGS 公司成立於 1984 年,是一家提供全方位服務的合同研究組織,專門從事臨床試驗的實施與管理。在近四十年的經營過程中,NCGS為70多個獲批的製藥-生物技術、診斷及器材產品的開發提供支持,涉及80多個適應症。



詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network