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來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程逆市實現收益及盈利雙增長 分別錄得53.51億港元及3.14億港元 應用創新科技抓緊機遇

香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「集團」）（股份代號：1977），今天宣佈截至2021年12月31日止年度（「本年度」或「2021年財政年度」）的全年業績。在新冠疫情持續以及全球不明朗因素下，集團的業務表現仍保持穩健，其收益及盈利均錄得增長。



摘要

-- 總收益達53.51億港元，相較2020年調整後的收益上升10.8%

-- 公司擁有人應佔溢利上升4.3%至3.14億港元

-- 維修保養收益按年上升7.2%至9.45億港元

-- 維持高派息比率50.2%



年內，集團總收益按年上升4.4%至53.51億港元，其增長主要由屋宇裝備工程及環境工程業務所帶動。由2020年8月成為集團聯營公司的TEI，經調整其收益後，集團的總收益則按年增長10.8%。其中，提供經常性收入的維修保養服務，收益按年增長7.2%至9.45億港元，在總收益的佔比上升至17.7%。毛利錄得8.78億港元，毛利率為16.4%。即使集團未如在2020年獲得「保就業計劃」與薪資補貼的政府資助款項，公司擁有人應佔溢利仍上升4.3%至3.14億港元，表現令人鼓舞。



董事會建議派發第二次中期股息每股7.25港仙，連同首次中期股息每股4.02港仙，全年派息每股11.27港仙，派息比率為50.2%。



憑藉卓越的項目執行能力，集團成功於2021年與客戶交付項目訂單。於2021年12月31日，手頭合約為113.1億港元。集團年內積極參與投標活動，合共投出1,676份單項價值逾一百萬港元的標書。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「2021年，機電工程行業相對其他行業受疫情的影響較微，我們仍面臨多項挑戰，包括公共工程項目招標受阻、材料及勞動成本上升等。集團在一直恪守『重承諾、慎履行、創成果』座右銘的同時，竭力克服挑戰，優化業務營運。在業務組合方面，我們致力提高維修保養服務的貢獻佔比，確保集團擁有更穩定的收入來源。在開拓市場方面，我們憑藉在香港、澳門及中國內地的成功經驗，積極拓展海外市場。作為推動創新的先驅，我們不斷致力於應用創新科技，提升業務營運效率。縱使2021年營商環境備受考驗，憑藉我們有效的策略，收益及盈利能力皆有所提升。」



由於年內項目交付活躍，截至 2021 年 12 月 31 日，屋宇裝備工程業務的手頭合約為 48.92 億港元。作為率先採用先進建築技術的典範，集團最先在香港採用先進的組裝合成建築法（「MiC」）興建高層建築。2021年，該項目為集團帶來總值 1.5 億港元的MiC合約。有見市場對MiC的需求不斷增加，集團擴展機電裝備合成法（「MiMEP」）設施，同時開發獨有的安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術（「ABSPM」），進一步加快施工速度、降低成本，並提高安全度和質量。年內，集團為香港其中一家最大的數據中心提供屋宇裝備工程服務，並為數家香港主要數據中心營運商提供安裝及維修保養服務。其他重大項目包括一間大型醫院定期合約和七個住宅項目，總值約8億港元，以及一份位於廣州的香港賽馬訓練基地的重大合約。



環境工程業務的手頭合約為 49.77 億港元。年內，集團獲得四份能惠及全城的香港政府供水發展定期合約，範疇涵蓋香港各區的水務設施安裝，包括機電設備、儀表設備、水質監察設備及廠房保養。此外，集團亦參與來自香港政府渠務署的標誌性工程，將現有的元朗污水處理廠升級為淨水設施，升級後可配合未來發展需要，包括把污水處理能力由每日70,000立方米增至每日150,000立方米。集團採用融合綠色設計以及符合社區所需的最先進污水處理技術，締造社區資產典範，令香港成為更可持續發展的都市。集團於年內亦展開位於新圍的污水處理廠、青山發電廠及龍鼓灘發電廠的營運及維修保養工程。



年內，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的手頭合約增加 2.7% 至 8.77 億港元。為推動香港「智慧城市」和「智慧經濟」的發展，集團年內推出多個 ICBT 項目，包括專為智能衛生間、機電系統重新校驗、室內環境質素監察、室內定位及影像分析的物聯網（「IoT」）應用，以及內部開發的雲端人工智能能源管理平台。其中人工智能能源管理平台、物聯網應用和影像分析技術已獲超過20個購物中心選用，而其光伏（「PV」）系統將安裝於超過100間學校及非牟利機構。集團冀透過不斷精簡及應用數碼流程，最終惠及社會並有助推動政府的智慧城市發展藍圖。



升降機及自動梯業務的手頭合約總值達5.63億港元。年內，集團旗下升降機、自動梯及自動行人道國際品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）完成安裝香港首個商用「拼圖型」自動泊車系統，藉此推動香港「智慧出行」發展。由Anlev開發的自動泊車系統善用創新技術，可在相同空間面積內增加30%至100%的車位數目，有助紓緩香港車位不足的情況，優化交通規劃，為駕駛人士帶來更多便利。繼首個自動泊車系統項目取得理想成果，Anlev再獲另一份合約，為位於啟德發展區的政府大樓提供自動泊車系統。海外市場方面，集團與紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一TEI建立結盟，有效提升集團的營運和技術能力，擴闊其為國際客戶提供服務。此外，集團首度在英國設立升降機及自動梯公司是其新市場策略的最佳例證。



「在綠色倡議方面，我們很高興成為全港首家獲建造業議會可持續金融認證計劃認可的機電工程集團，獲頒香港品質保證局綠色和可持續金融認證計劃下的綠色貸款發行前證書，並發行綠色金融工具。所得款項用於加強濾水和污水管理。在推廣綠色建築的進程中，集團積極與著名的大學合作，開發更多綠色能源及創新環境解決方案。」潘樂陶博士補充。



展望2022年，儘管第五波新冠疫情爆發窒礙了香港經濟復甦步伐，然而，持續的基建投資、「智慧城市」倡議、物聯網的興起以及大灣區的迅速發展將預期為安樂工程帶來巨大機遇。集團對前景仍保持樂觀，以其堅碩的業務基礎和追求創新的企業文化，於不明朗因素帶來的挑戰下維持業務營運。



潘樂陶博士總結:「我們相信危機中蘊藏機遇。憑藉集團業務強勁的實力和財務穩健的優勢，我們已準備就緒把握未來的增長機遇。除了自身增長外，集團將繼續努力探索全球各地的併購機遇以支持我們的擴張計劃，並優先考慮與現有業務存在協同效益的公司。今年是集團成立45周年。過去數十載，我們克服各種挑戰，從經驗中學習並茁壯成長。憑藉我們的創新精神、堅毅信念、豐富經驗及穩固根基，我們對實現業務發展計劃及推動集團再創高峰充滿信心。」



有關2021年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0325/2022032501169_c.pdf



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI Group」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。







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