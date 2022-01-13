Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, January 13, 2022
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 12 January 2022, 16:29 HKT/SGT
Share:

來源 Analogue Holdings Limited
安樂工程集團榮膺多項上市公司大獎 企業管治及可持續業務策略獲廣泛認可

香港, 2022年1月12日 - (亞太商訊)  - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 （股份代號：1977）（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「安樂工程集團」或「集團」），欣然宣佈，集團囊括多項上市公司大獎，嘉許其高水平的企業管治，以及實踐可持續業務策略的成果。

圖片一﹕安樂工程集團於《彭博商業周刊/中文版》舉辦的「年度上市企業 2021」中勇奪「年度上市企業」及「最佳表現獎 – 最佳企業管治」兩項大獎，由集團主席潘樂陶博士（中）及副主席麥建華博士（右二）代表集團領獎；執行董事羅威德先生（左一）、執行董事陳海明先生（左二）及首席財務總監鄭偉強先生（右一）合影。

圖片二﹕安樂工程集團再次獲頒由《香港股票分析師協會》主辦的「上市公司年度大獎2021」，由集團主席潘樂陶博士代表集團領獎。

圖片三﹕ 安樂工程集團獲得唯一兩地跨平台財經媒體聯頒的「傑出上市公司大獎2021」，由集團執董事陳海明先生代表集團領獎。

圖片四﹕安樂工程集團連續兩年榮獲《信報財經新聞》頒發的「上市公司卓越大獎2021」，由集團主席潘樂陶博士（中）、執行董事羅威德先生（左）及執行董事陳海明先生（右）代表集團領獎。

彰顯卓越管治能力 締造行業新指標

1. 《彭博商業周刊/中文版》―「年度上市企業 2021」及「最佳表現獎－最佳企業管治」

「年度上市企業 2021」旨在表揚表現出色的上市企業，及肯定其為經濟穩定作出的貢獻。根據彭博終端機的研究數據，彭博從業績表現、企業管治、投資者關係、企業策略、企業社會責任、可持續發展、創新商業模式及風險管理八大範疇，對參選企業進行全面分析及篩選，再參考評審團的評分，甄選出「年度上市企業」及「新上市企業」，而在八大類別中得分最高的企業將獲得「最佳表現獎」。

安樂工程集團於本屆「年度上市企業 2021」不單獲頒「年度上市企業」大獎，更於「企業管治」範疇勇奪「最佳表現獎」，可見集團的高水平管治備受資本市場認可。

2. 《香港股票分析師協會》―「上市公司年度大獎2021」

為增加行業透明度及促進業界發展，香港股票分析師協會聯同新城財經台舉辦「上市公司年度大獎2021」，以表揚表現優秀或具潛力的上市公司。獎項的評審準則包括：賬目透明度、大小股東的權益是否得到照顧、穩健性、業績及營運表現等，得獎公司皆由香港股票分析師協會會員組成的專業評審團評選，在業界極具公信力。憑藉集團在企業管治、投資者關係和可持續發展方面的努力，已連續兩年蟬聯此殊榮。

3. 《am730》、《亞洲公關》及《鳳凰網港股》 ―「傑出上市公司大獎2021」

由《am730》及《亞洲公關》聯合主辦，《鳳凰網港股》作為媒體支持的「傑出上市公司大獎2021」是唯一兩地跨平台財經媒體聯頒大獎，由基金經理、資深股評人及股票分析師擔任評審，得獎結果具指標性。配合全球包括香港金融圈對可持續發展的關注，今年大會特邀德勤中國，作為大獎的智力合作夥伴，為各得獎企業就《環境、社會及管治》報告作出分析及基準評估。

安樂工程集團致力將綠色元素融入業務發展之中。發展環境工程業務四十年，集團早前建立首個綠色金融框架，為可帶來環境及可持續發展效益的項目提供資金，支持集團實踐業務策略和願景。

4. 《信報財經新聞》―「上市公司卓越大獎2021」

「上市公司卓越大獎2021」以一貫嚴謹、專業的評選方式選出表現卓越的上市公司，旨在成為投資界的參考治標。甄選過程中，《信報財經新聞》採用獨家研發的股票追勢系統 EJFQ「信號」，按照皮爾托斯基企業 F Score（Piotroski F-Score）評分、專業分析員建議的次數、股價表現以及財務表現四大重要準則，篩選出候選名單，交由業界行業領袖、業界商會、專業顧問及大會組成的評審委員會進行審核，評選出具有卓越表現的上市公司。集團自2019年上市以來，已連續兩年獲此殊榮。

安樂工程集團主席潘樂陶博士表示：「集團致力秉持最高企業管治水平，同時推動業務可持續發展，很榮幸我們的努力獲得市場認可，囊括多項殊榮。未來，我們將恪守『重承諾、慎履行、創成果』的座右銘，積極提升企業透明度，定下可持續發展的長遠方針，冀能為持份者創造更高價值。」

關於安樂工程集團有限公司
安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯。

本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI Group」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。


話題 Press release summary

部門 Engineering
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Analogue Holdings Limited
Jan 4, 2022, 11:56 HKT/SGT
安樂工程獲頒香港品質保證局綠色和可持續金融證書及發行首項綠色貸款工具
Dec 20, 2021, 17:27 HKT/SGT
安樂工程榮獲建造業議會傑出承建商大獎2021傑出表現及推動專業備受嘉許
Nov 17, 2021, 11:40 HKT/SGT
安樂工程獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書
Nov 8, 2021, 13:41 HKT/SGT
安樂工程榮獲兩項業界殊榮 表揚其於業務數碼化及人才培育方面的傑出成就
Sept 7, 2021, 12:06 HKT/SGT
安樂工程培訓中心於香港正式啟用
Aug 26, 2021, 21:06 HKT/SGT
安樂工程2021年中期業績錄得純利增長
June 2, 2021, 10:53 HKT/SGT
安樂工程為香港科學園引入城中首個自動智能泊車系統
Apr 19, 2021, 15:19 HKT/SGT
安樂工程參與建設首創自動化車輛檢驗綜合大樓
Mar 29, 2021, 21:41 HKT/SGT
安樂工程2020財政年度收益及盈利報捷
Feb 23, 2021, 16:35 HKT/SGT
安樂工程於英國設立首個據點 進一步擴大全球業務
Dec 15, 2020, 17:03 HKT/SGT
安樂工程憑中環至半山自動扶梯系統更新項目勇奪ELEVATOR WORLD 「2021年度項目」比賽第一名
Aug 28, 2020, 19:41 HKT/SGT
安樂工程集團有限公司公佈2020年中期業績
Mar 31, 2020, 22:52 HKT/SGT
安樂工程公告收購Transel Elevator & Electric 進軍美國市場
Mar 29, 2020, 09:21 HKT/SGT
安樂工程手頭未完成合約總值再創新高達94億港元
Nov 29, 2019, 17:24 HKT/SGT
安樂工程集團獲納入MSCI香港微型股指數
Aug 28, 2019, 21:01 HKT/SGT
安樂工程集團有限公司公告首份中期業績
June 28, 2019, 13:00 HKT/SGT
安樂工程獲基礎投資者認購5,000萬港元 派息比率不少於50%
更多新闻 >>
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       