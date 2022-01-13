安樂工程集團榮膺多項上市公司大獎 企業管治及可持續業務策略獲廣泛認可



香港, 2022年1月12日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 （股份代號：1977）（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱（「安樂工程集團」或「集團」），欣然宣佈，集團囊括多項上市公司大獎，嘉許其高水平的企業管治，以及實踐可持續業務策略的成果。

圖片一﹕安樂工程集團於《彭博商業周刊/中文版》舉辦的「年度上市企業 2021」中勇奪「年度上市企業」及「最佳表現獎 – 最佳企業管治」兩項大獎，由集團主席潘樂陶博士（中）及副主席麥建華博士（右二）代表集團領獎；執行董事羅威德先生（左一）、執行董事陳海明先生（左二）及首席財務總監鄭偉強先生（右一）合影。

圖片二﹕安樂工程集團再次獲頒由《香港股票分析師協會》主辦的「上市公司年度大獎2021」，由集團主席潘樂陶博士代表集團領獎。

圖片三﹕ 安樂工程集團獲得唯一兩地跨平台財經媒體聯頒的「傑出上市公司大獎2021」，由集團執董事陳海明先生代表集團領獎。

圖片四﹕安樂工程集團連續兩年榮獲《信報財經新聞》頒發的「上市公司卓越大獎2021」，由集團主席潘樂陶博士（中）、執行董事羅威德先生（左）及執行董事陳海明先生（右）代表集團領獎。

彰顯卓越管治能力 締造行業新指標



1. 《彭博商業周刊/中文版》―「年度上市企業 2021」及「最佳表現獎－最佳企業管治」



「年度上市企業 2021」旨在表揚表現出色的上市企業，及肯定其為經濟穩定作出的貢獻。根據彭博終端機的研究數據，彭博從業績表現、企業管治、投資者關係、企業策略、企業社會責任、可持續發展、創新商業模式及風險管理八大範疇，對參選企業進行全面分析及篩選，再參考評審團的評分，甄選出「年度上市企業」及「新上市企業」，而在八大類別中得分最高的企業將獲得「最佳表現獎」。



安樂工程集團於本屆「年度上市企業 2021」不單獲頒「年度上市企業」大獎，更於「企業管治」範疇勇奪「最佳表現獎」，可見集團的高水平管治備受資本市場認可。



2. 《香港股票分析師協會》―「上市公司年度大獎2021」



為增加行業透明度及促進業界發展，香港股票分析師協會聯同新城財經台舉辦「上市公司年度大獎2021」，以表揚表現優秀或具潛力的上市公司。獎項的評審準則包括：賬目透明度、大小股東的權益是否得到照顧、穩健性、業績及營運表現等，得獎公司皆由香港股票分析師協會會員組成的專業評審團評選，在業界極具公信力。憑藉集團在企業管治、投資者關係和可持續發展方面的努力，已連續兩年蟬聯此殊榮。



3. 《am730》、《亞洲公關》及《鳳凰網港股》 ―「傑出上市公司大獎2021」



由《am730》及《亞洲公關》聯合主辦，《鳳凰網港股》作為媒體支持的「傑出上市公司大獎2021」是唯一兩地跨平台財經媒體聯頒大獎，由基金經理、資深股評人及股票分析師擔任評審，得獎結果具指標性。配合全球包括香港金融圈對可持續發展的關注，今年大會特邀德勤中國，作為大獎的智力合作夥伴，為各得獎企業就《環境、社會及管治》報告作出分析及基準評估。



安樂工程集團致力將綠色元素融入業務發展之中。發展環境工程業務四十年，集團早前建立首個綠色金融框架，為可帶來環境及可持續發展效益的項目提供資金，支持集團實踐業務策略和願景。



4. 《信報財經新聞》―「上市公司卓越大獎2021」



「上市公司卓越大獎2021」以一貫嚴謹、專業的評選方式選出表現卓越的上市公司，旨在成為投資界的參考治標。甄選過程中，《信報財經新聞》採用獨家研發的股票追勢系統 EJFQ「信號」，按照皮爾托斯基企業 F Score（Piotroski F-Score）評分、專業分析員建議的次數、股價表現以及財務表現四大重要準則，篩選出候選名單，交由業界行業領袖、業界商會、專業顧問及大會組成的評審委員會進行審核，評選出具有卓越表現的上市公司。集團自2019年上市以來，已連續兩年獲此殊榮。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示：「集團致力秉持最高企業管治水平，同時推動業務可持續發展，很榮幸我們的努力獲得市場認可，囊括多項殊榮。未來，我們將恪守『重承諾、慎履行、創成果』的座右銘，積極提升企業透明度，定下可持續發展的長遠方針，冀能為持份者創造更高價值。」



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI Group」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。





話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

