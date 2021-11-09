安樂工程榮獲兩項業界殊榮 表揚其於業務數碼化及人才培育方面的傑出成就



香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（股份代號：1977），連同其附屬公司（統稱為「安樂工程集團」，「安樂工程」或「集團」）欣然宣布榮獲兩項業界殊榮，包括於《建造業議會數碼化大獎2021》奪得「機構類別（B類承建商）金獎」，並於《英國屋宇裝備工程師學會傑出青年工程師獎2021》獲頒「年度最佳工程僱主（大型）」大獎。以上獎項肯定了安樂工程致力透過數碼創新及系統性在職培訓，於推動業務數碼化和人才發展方面取得豐碩成果。

安樂工程於《建造業議會數碼化大獎頒獎典禮2021》獲頒「機構類別（B類承建商）金獎」

安樂工程為首家於《英國屋宇裝備工程師學會傑出青年工程師獎2021》獲頒「年度最佳工程僱主（大型）」大獎的香港公司

安樂工程集團主席潘樂陶博士表示：「我們很榮幸獲得以上殊榮，印證業界對安樂工程的高度認可。集團洞悉數碼創新能夠為持份者創造的巨大共享價值，對我們提供卓越工程服務和優化客戶體驗至關重要。憑藉對推動集團業務數碼化的堅定承諾，我們成功在集團內部、不同部門與職級的員工之間建立創新文化。」



榮獲《建造業議會數碼化大獎》 印證集團推動業務數碼化的核心策略取得成功



由建造業議會主辦的首屆《建造業議會數碼化大獎2021》，旨在表揚傑出的本地項目及機構於推動及應用數碼化工具和工作流程方面的貢獻，於該領域引入創新科技提高生產力、質量、可持續性及安全性，並制定可衡量的關鍵績效指標。



安樂工程的數碼化解決方案專為機電工程行業量身定制，全方位覆蓋從產品到施工模式，以及在施工過程及維護方面的應用。方案有助於業界解決當前面臨的挑戰，例如人手短缺、工程安全和成本效益等問題。



集團數碼化解決方案的主要例子包括「物聯網中樞－智能樓宇平台」，一項基於物聯網的全方位解決方案，有助於客戶監察樓宇管理系統並分析相關實時數據，以實現智能設施管理。其他例子包括「機電裝備合成法（MiMEP）」，對機電裝備模塊進行預製，再運輸到施工現場進行組裝和調試，以提高生產力、效率和質量。



安樂工程爲首家香港公司奪得《英國屋宇裝備工程師學會年度最佳工程僱主大獎》



由英國屋宇裝備工程師學會（CIBSE）主辦的《傑出青年工程師獎2021》，旨在表揚畢業工程師的創新思維、工作貢獻和技能，同時表彰致力於培育年輕工程師的僱主。



安樂工程作爲首家奪得「年度最佳工程僱主」大獎的香港公司，是項殊榮印證集團致力於培育年輕工程師的努力獲國際認可。



「培育年輕工程師乃集團的核心企業社會責任之一，為他們選擇的職業生涯打好基礎。我們悉心設計的系統性在職培訓，涵蓋多元化職能系列，冀能為工程界培育更多優秀人才。」潘樂陶博士表示。



集團因應員工的不同職涯階段，度身訂造滿足其需求的在職培訓課程，當中包括針對已完成畢業生培訓計劃的同事而設、爲期一年的年青工程師計劃（Young Engineers Scheme, YES計劃），藉此提升他們的領導、溝通、項目管理等能力。



關於安樂工程集團

安樂工程集團（「安樂工程」）於1977年成立，是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港，業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務，市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技，升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司，於香港交易所主板掛牌（股票編號：1977）。





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