華虹半導體12英寸90納米BCD實現規模量產

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香港, 2021年6月3日 - (亞太商訊) - 全球領先的特色工藝純晶圓代工企業——華虹半導體有限公司（「華虹半導體」或「公司」，股份代號：1347.HK）宣佈，其90納米BCD工藝憑藉高性能指標及較小的芯片面積等優質特色，受到眾多客戶青睞，在華虹無錫12英寸生產線已實現規模量產。
華虹半導體的90納米BCD工藝擁有更佳的電性參數，並且得益於12英寸制程的穩定性，良率優異，為數字電源、數字音頻功放等芯片應用提供了更具競爭力的製造方案。公司持續投入研發資源，不斷提升90納米BCD工藝平臺技術優勢，進一步豐富了CMOS及LDMOS的器件類型，使用戶獲得更強的設計集成度和靈活度，為客戶提供性價比更優的晶圓代工解決方案。
華虹半導體擁有先進的模擬及電源管理IC工藝平臺，涵蓋0.5微米到90納米工藝節點，可廣泛應用於電源管理、工業控制、音頻功放、室內外照明、汽車電子等領域，是DC-DC轉換器、AC-DC轉換器、LED照明和電池管理等產品的極佳工藝選擇。
華虹半導體執行副總裁范恒表示，「智能化硬件種類與應用場景不斷增多，對電源管理芯片的需求持續攀升，對電源管理芯片的性能要求也在不斷提高。華虹半導體將持續深耕電源管理領域，加速發展技術佈局與客戶積累，進一步鞏固和提升公司在電源管理應用領域的技術優勢，不斷拓展市場邊界，賦能綠色『芯』發展。」
關於華虹半導體
華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業、擁有8+12英寸生產線先進工藝技術的企業集團。
本公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠（華虹七廠），「IC + Discrete」強大的工藝技術平臺有力支持物聯網等新興領域應用。不僅是中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線，亦為全球第一條12英寸功率器件代工生產線。
如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com
話題 Press release summary
部門 电子, 金融, 业务
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