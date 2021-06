華虹半導體12英寸90納米BCD實現規模量產

香港, 2021年6月3日 - (亞太商訊) - 全球領先的特色工藝純晶圓代工企業——華虹半導體有限公司(「華虹半導體」或「公司」,股份代號:1347.HK)宣佈,其90納米BCD工藝憑藉高性能指標及較小的芯片面積等優質特色,受到眾多客戶青睞,在華虹無錫12英寸生產線已實現規模量產。



華虹半導體的90納米BCD工藝擁有更佳的電性參數,並且得益於12英寸制程的穩定性,良率優異,為數字電源、數字音頻功放等芯片應用提供了更具競爭力的製造方案。公司持續投入研發資源,不斷提升90納米BCD工藝平臺技術優勢,進一步豐富了CMOS及LDMOS的器件類型,使用戶獲得更強的設計集成度和靈活度,為客戶提供性價比更優的晶圓代工解決方案。



華虹半導體擁有先進的模擬及電源管理IC工藝平臺,涵蓋0.5微米到90納米工藝節點,可廣泛應用於電源管理、工業控制、音頻功放、室內外照明、汽車電子等領域,是DC-DC轉換器、AC-DC轉換器、LED照明和電池管理等產品的極佳工藝選擇。



華虹半導體執行副總裁范恒表示,「智能化硬件種類與應用場景不斷增多,對電源管理芯片的需求持續攀升,對電源管理芯片的性能要求也在不斷提高。華虹半導體將持續深耕電源管理領域,加速發展技術佈局與客戶積累,進一步鞏固和提升公司在電源管理應用領域的技術優勢,不斷拓展市場邊界,賦能綠色『芯』發展。」



關於華虹半導體

華虹半導體有限公司(「華虹半導體」,股份代號:1347.HK)(「本公司」)是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業,特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平臺,其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員,而華虹集團是以集成電路製造為主業、擁有8+12英寸生產線先進工藝技術的企業集團。



本公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠(華虹一廠、二廠及三廠),月產能約18萬片;同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能4萬片的12英寸晶圓廠(華虹七廠),「IC + Discrete」強大的工藝技術平臺有力支持物聯網等新興領域應用。不僅是中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線,亦為全球第一條12英寸功率器件代工生產線。

