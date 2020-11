Monday, 23 November 2020, 15:21 HKT/SGT Share:

來源 中國抗體製藥有限公司 中國抗體內地總部建設正式開工 推進在研藥物研發及上市 生產及商業化平台初具雛形

香港, 2020年11月23日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司(「中國抗體」或「公司」,股份代號:3681.HK),專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司,欣然宣佈其全資附屬公司杏聯藥業(蘇州)有限公司(「杏聯藥業」)於11月20日在蘇州工業園區上市企業產業園舉行新基地開工儀式,標誌著中國抗體內地總部建設正式開工。



中國抗體內地總部-杏聯藥業新基地開工儀式現場:中國抗體執行董事、主席兼首席執行官梁里安博士(右三);中國抗體執行董事兼總裁強靜先生(左三)



中國抗體內地總部-杏聯藥業新基地效果圖



中國抗體計劃未來兩年內投入10億元建設杏聯藥業新基地以作為公司內地總部,總建築面積超過70,000平米,包括生產車間、中試車間、研發中心、質檢中心、臨床研究中心及行政大樓等,建成產能約38,000升的生物反應車間;計劃2022年底整體土建竣工,基地建成後可年產單抗注射液 250至300 萬瓶,處於行業較高水準。



中國抗體擁有豐富的以單克隆抗體為基礎的在研藥物管線,適應症涵蓋多種免疫性疾病。公司旗艦產品SM03是潛在的全球同類靶點中首個治療類風濕關節炎的CD22靶向單抗藥物,目前在中國進行III期臨床試驗,預期於2021年年底商業化。公司另一款主要產品SN1011的新藥研究申請近期已獲中國國家藥品監督管理局批准,獲准在中國啟動以系統性紅斑狼瘡為目標適應症的全面臨床研發項目,公司計劃於短期內在中國開始I期臨床試驗。



中國抗體執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士在開工儀式上表示,「杏聯藥業是中國抗體在內地研發、生產、銷售及運營的總部和產業化基地,新基地正式開工,開啟了公司未來『五年規劃』的新起點、新征程。隨著公司旗艦產品SM03臨床試驗的順利推進以及SN1011進入臨床階段,蘇州新基地作為內地總部、研發中心及最重要的生產基地,為中國抗體在研藥物的持續推進以及產品在中國市場的商業化提供了平台和保障。未來,我們將繼續堅持自主創新,在公司現有藥物組合和研發能力的基礎上,加快藥物研發及上市進程,強化全球化合作和技術革新,致力於成長為全球醫療健康行業中的一股重要力量。」



關於中國抗體製藥有限公司



中國抗體專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發,其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的抗CD22單抗,已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗,并被列入国家十三五重大新藥創製專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





Nov 23, 2020, 15:21 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network