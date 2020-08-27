華虹半導體最新推出90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台 助力大容量MCU解決方案

|
|
|Thursday, 27 August 2020, 13:01 HKT/SGT
|
來源 華虹半導體有限公司
|
香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的特色工藝純晶圓代工企業——華虹半導體有限公司（「華虹半導體」或「公司」，股份代號：1347.HK）今日宣佈，最新推出90納米超低漏電（Ultra-Low-Leakage，ULL）嵌入式閃存（eFlash）和電可擦可編程只讀存儲器（EEPROM）工藝平台，滿足大容量微控制器（MCU）的需求。該工藝平台作為華虹半導體0.11微米超低漏電技術的延續，以更低的功耗和成本為客戶提供具有競爭力的差異化解決方案，適用於物聯網、可穿戴式設備、工業及汽車電子等方面的應用。
新近推出的90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台1.5V核心N型和P型MOS晶體管漏電達到0.2pA/μm，可有效延長MCU設備的待機時間。該平台的嵌入式非易失性存儲器（eNVM，Embedded Non-Volatile Memory）IP具有10萬至50萬次擦寫次數、讀取速度達30ns等獨特優勢。同時邏輯單元庫集成度高，達到400K gate/mm2以上，能夠幫助客戶多方面縮小芯片面積。
該工藝平台的最大優勢是集成了公司自有專利的分離柵NORD嵌入式閃存技術，在90納米工藝下擁有目前業界最小元胞尺寸和面積最小的嵌入式NOR flash IP，而且具有光罩層數少的優勢，幫助客戶進一步降低MCU、尤其是大容量MCU產品的製造成本。該平台同時支持射頻（RF）、eFlash和EEPROM。
華虹半導體執行副總裁孔蔚然博士表示：「公司致力於差異化技術的創新和不斷優化，為客戶提供市場急需的、成本效益高的工藝和技術服務。在精進8英寸平台的同時，加快12英寸產線的產能擴充和技術研發。物聯網、汽車電子是MCU應用的增量市場，此次90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台的推出，進一步擴大了華虹半導體MCU客戶群在超低功耗的市場應用領域的代工選擇空間。」
關於華虹半導體
華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有8+12英寸生產線先進工藝技術的企業集團。
本公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座12英寸晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為4萬片。華虹七廠於2019年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條12英寸功率器件代工生產線。
如欲取得更多公司相關資料，請流覽：www.huahonggrace.com
Aug 27, 2020, 13:01 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 电子, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|華虹半導體有限公司
|July 31, 2020, 12:29 HKT/SGT
|華虹半導體「8英寸+12英寸」全線發力 加速進軍IGBT市場
|July 20, 2020, 12:51 HKT/SGT
|華虹半導體持續打造卓越eNVM工藝平台
|June 27, 2019, 12:16 HKT/SGT
|華虹半導體第三代90納米嵌入式閃存工藝平台成功量產
|Oct 10, 2018, 14:35 HKT/SGT
|華虹半導體第二代0.18微米5V/40V BCD工藝平台成功量產
|June 14, 2018, 09:38 HKT/SGT
|華虹半導體深耕MCU市場 模擬IP組合來助力
|May 8, 2018, 16:28 HKT/SGT
|再翻番！華虹半導體2017年金融IC卡芯片出貨量突破4億顆
|Dec 27, 2017, 17:19 HKT/SGT
|華虹半導體第二代90納米嵌入式閃存工藝平台成功量產
|Dec 15, 2017, 14:42 HKT/SGT
|華虹半導體推出12位SAR ADC IP助力超低功耗MCU平台
|Nov 3, 2017, 10:00 HKT/SGT
|華虹半導體與晟矽微電聯合宣布：基於95納米OTP工藝平台的首顆MCU開發成功
|Aug 30, 2017, 12:33 HKT/SGT
|華虹半導體力推95納米eNVM工藝平台 制勝8位MCU市場
|Mar 30, 2017, 13:06 HKT/SGT
|華虹半導體功率器件平台累計出貨量突破500萬片晶圓
|Feb 16, 2017, 12:25 HKT/SGT
|華虹半導體2016年金融IC卡芯片出貨量實現翻番
|Jan 23, 2017, 17:41 HKT/SGT
|華虹半導體第三代Super Junction技術研發取得階段性成果
|Oct 20, 2016, 12:42 HKT/SGT
|基於華虹宏力eNVM工藝技術的StarChip銀行卡安全芯片獲得萬事達CQM認證
|Aug 22, 2016, 12:36 HKT/SGT
|華虹半導體MCU市場再發力 積極拓展國際版圖
|July 20, 2016, 12:42 HKT/SGT
|華虹半導體深耕FS IGBT 聚焦新能源汽車應用市場
|June 2, 2016, 12:16 HKT/SGT
|華虹半導體Super Junction工藝平台累計出貨量突破10萬片
|May 3, 2016, 12:11 HKT/SGT
|華虹半導體700V BCD平台芯片出貨量超6億顆 領航LED照明市場
|Apr 6, 2016, 12:50 HKT/SGT
|華虹半導體90納米嵌入式閃存工藝平台成功量產
|Mar 30, 2016, 12:10 HKT/SGT
|華虹半導體2015年Java智能卡芯片出貨量再創歷史新高
|更多新闻 >>