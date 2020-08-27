Thursday, 27 August 2020, 13:01 HKT/SGT Share:

來源 華虹半導體有限公司 華虹半導體最新推出90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台 助力大容量MCU解決方案

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的特色工藝純晶圓代工企業——華虹半導體有限公司（「華虹半導體」或「公司」，股份代號：1347.HK）今日宣佈，最新推出90納米超低漏電（Ultra-Low-Leakage，ULL）嵌入式閃存（eFlash）和電可擦可編程只讀存儲器（EEPROM）工藝平台，滿足大容量微控制器（MCU）的需求。該工藝平台作為華虹半導體0.11微米超低漏電技術的延續，以更低的功耗和成本為客戶提供具有競爭力的差異化解決方案，適用於物聯網、可穿戴式設備、工業及汽車電子等方面的應用。



新近推出的90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台1.5V核心N型和P型MOS晶體管漏電達到0.2pA/μm，可有效延長MCU設備的待機時間。該平台的嵌入式非易失性存儲器（eNVM，Embedded Non-Volatile Memory）IP具有10萬至50萬次擦寫次數、讀取速度達30ns等獨特優勢。同時邏輯單元庫集成度高，達到400K gate/mm2以上，能夠幫助客戶多方面縮小芯片面積。

該工藝平台的最大優勢是集成了公司自有專利的分離柵NORD嵌入式閃存技術，在90納米工藝下擁有目前業界最小元胞尺寸和面積最小的嵌入式NOR flash IP，而且具有光罩層數少的優勢，幫助客戶進一步降低MCU、尤其是大容量MCU產品的製造成本。該平台同時支持射頻（RF）、eFlash和EEPROM。



華虹半導體執行副總裁孔蔚然博士表示：「公司致力於差異化技術的創新和不斷優化，為客戶提供市場急需的、成本效益高的工藝和技術服務。在精進8英寸平台的同時，加快12英寸產線的產能擴充和技術研發。物聯網、汽車電子是MCU應用的增量市場，此次90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台的推出，進一步擴大了華虹半導體MCU客戶群在超低功耗的市場應用領域的代工選擇空間。」



關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有8+12英寸生產線先進工藝技術的企業集團。



本公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座12英寸晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為4萬片。華虹七廠於2019年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條12英寸功率器件代工生產線。



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Aug 27, 2020, 13:01 HKT/SGT

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