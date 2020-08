Friday, 21 August 2020, 16:16 HKT/SGT Share: 中航科工(2357.HK)宣佈二零二零年中期業績 克服疫情不利影響 中航科工實現雙增長

香港, 2020年8月21日 - (亞太商訊) - 中國航空科技工業股份有限公司 (「中航科工」或「本公司」;股份代號:2357.HK)及其附屬公司(合稱「本集團」) 欣然宣佈截至2020年6月30日止六個月期間(「報告期內」)按照國際財務報告準則編製之未經審計之中期業績。



2020年上半年,中航科工致力於成為航空高科技軍民通用產品與服務的旗艦公司,按照疫情防控和復工復產「雙線作戰」的要求,凝心聚力、快速恢復生產經營,全力衝刺「時間過半,任務過半」,公司進一步提升生產效率,實現收入和歸母淨利潤雙位數增長。



中航科工主營業務快速發展,上半年公司實現收入人民幣201.98億元,較上年同期收入人民幣181.79億元,增加人民幣20.19億元,增幅為11.10%。特別是整機板塊,直升機和教練機交付量在今年第二季度大幅提升,整機板塊收入增長21.92%,整機板塊在收入的佔比上升至38.33%。上半年,公司實現歸母淨利潤7.40億元,較上年同期增長15.98%。



公司航空主業科研生產穩步推進。整機業務保持持續創新,AC352直升機進入取證試飛新階段;向哈爾濱市公安局交付2架AC312E直升機,實現AC312E直升機在警航應用領域「零」的突破;2噸級輕型民用直升機AC311成為華東地區首款加入CCAR-135部運行規範的國產民用直升機; L15高級教練機榮獲2019年度國家科學技術進步一等獎;Y12E+輕型多用途飛機通過初步設計評審,標誌著型號研製邁出關鍵一步。航空零部件業務取得重點領域突破,中航光電5G相關產品及新能源汽車高壓連接等産品研發和產業化能力進一步提升,同時為長征五號B重火型運載火箭全箭及地面測發控系統配套了大量的光電互連產品,為火箭的發射和飛行提供了穩定可靠的信號傳輸通道;成都凱天入選國企改革「科改示範企業」,升級創新體系,推動公司實現高品質發展。航空工程服務業務不斷拓展,中航規劃中標北京安定迴圈經濟園區項目和西安市灞橋區生活垃圾無害化處理熱電PPP項目;同時,中航規劃參與設計的成都博物館新館項目斬獲中國土木工程界的最高榮譽——詹天佑獎。



今年上半年,中航科工繼續穩步推進資產重組工作。公司收購中航直升機有限公司100%股權項目正在有序推進中,收購完成後,公司直升機製造業務將更加完整,進一步促進中航科工直升機業務的發展。附屬公司中航光電附屬公司中航富士達科技股份有限公司借助新三板深化改革的發展機遇,在新三板精選層掛牌並募集資金2.39億元用於射頻產業化項目建設,助力公司射頻產業能力進一步提升。中航光電股票激勵計劃完成第二期股份授予,進一步激發了人力資本活力,增加了長期發展動力。為維護市場信心,保護投資者利益,公司上半年實施股份回購,累計回購3445.9萬股H股。



展望下半年,中航科工將以打造航空高科技軍民通用產品與服務的旗艦公司為目標,積極推進各項工作。完成收購中航直升機項目,推進直升機業務整合,積極發揮直升機業務的協同效應;推進洪都航空資產置換後的進一步業務融合;加快智能產線實施,深度推進生產製造的自動化、資訊化業務,穩步提升核心製造能力;積極關注拓展通訊領域5G、數據中心建設等高科技領域機遇。公司將全力做好「十三五」收官工作、「十四五」規劃開局工作,建設新時代航空強國。







