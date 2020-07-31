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來源 華虹半導體有限公司 華虹半導體「8英寸+12英寸」全線發力 加速進軍IGBT市場

香港, 2020年7月31日 - (亞太商訊) - 全球領先的特色工藝純晶圓代工企業——華虹半導體有限公司（「華虹半導體」或「公司」，股份代號：1347.HK）宣佈，公司將全面發力與IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）產品客戶的合作，積極打造IGBT生態鏈。目前公司代工的IGBT芯片極具市場競爭力，已加速導入新能源汽車、風力發電、白色智能家電等市場，進一步豐富IGBT產品線，為公司增添新業務增長點。



IGBT是能源轉換與傳輸的核心器件，被稱為「電力電子行業的CPU」。隨著物聯網（IoT）和低碳環保的概念越來越深入人心，能源綠色化和家電智能化與變頻化的需求已勢不可擋，將持續推動IGBT市場的高速增長。



華虹半導體作為全球首家提供場截止型（FS, Field Stop）IGBT量產技術的8英寸晶圓代工企業，在IGBT製造領域具有深厚經驗，無論是導通壓降、關斷損耗還是工作安全區、可靠性等目前均達到了國際領先水準。公司擁有先進的全套IGBT薄晶圓背面加工工藝。華虹半導體量產的IGBT產品系列眾多，電壓涵蓋600V至1700V，電流從10A到400A，產品線逐漸從民生消費類跨入工業商用、新能源汽車等領域。除了追求高壓功率器件所需的更高功率密度和更低損耗，公司正在開發片上集成傳感器的智能化IGBT工藝技術與更高可靠性的新型散熱IGBT技術，以更好地服務全球市場對IGBT產品的增長性需求。



華虹半導體執行副總裁范恒表示：「華虹半導體擁有中國大陸第一條12英寸功率器件代工生產線，『8英寸+12英寸』齊頭並進，提供客戶更廣泛的差異化技術與更充足的產能。近年來，公司瞄準中高端市場與新興領域全面進擊IGBT業務，持續引入國內外一流的IGBT產品公司，涵蓋工業、汽車電子與白色家電等應用領域，坐實IGBT晶圓代工的領先地位。公司12英寸IGBT技術研發進展順利，未來將為全球客戶提供更具競爭力的IGBT代工解決方案。」



關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有8+12英寸生產線先進工藝技術的企業集團。



本公司在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約18萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座12英寸晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為4萬片。華虹七廠於2019年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的12英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條12英寸功率器件代工生產線。



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