Thursday, 23 July 2020, 07:21 HKT/SGT Share: 中國抗體與D2M建立戰略合作關係 有關創新型藥物靶點識別

香港, 2020年7月23日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」，股份代號：3681.HK），專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，欣然宣佈中國抗體與D2M Biotherapeutics Limited已訂立研究、發展及商業化協議，內容有關創新型藥物靶點識別的長期合作。除研究、發展及商業化協議外，本公司亦將於D2M進行合共5,000,000美金投資，作為第一輪A1前系投資。



邴楠博士為D2M創始人之一，曾擔任美國輝瑞公司(Pfizer Inc., U.S.A.)（「輝瑞」）的免疫遺傳學部高級總監。邴博士是輝瑞遺傳數據部的創始團隊成員，在通過臨床數據發現生物標誌物及通過各種遺傳數據識別藥物治療靶點方面擁有豐富經驗。



根據研究、發展及商業化協議，中國抗體將與D2M達成長期合作，中國抗體有權根據優先靶點選擇機制對本公司從D2M靶點識別工作的原始結果中選擇的合格藥物靶點進行後續研究、發展及商業化（「合作」）。D2M須為本公司物色創新型藥物靶點(待本公司滿意該等發現之科學價值及商業潛在價值評估後)以讓本公司考慮對該等發現作進一步發展。



中國抗體執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士表示，「公司此次之合作及於D2M進行之投資意為擴展中國抗體現有靶點發現及創新藥研發範疇之能力及價值，以治療醫療需求未解決的疾病。透過合作所產生的協同作用，我們對D2M能有助中國抗體於將來業務發展上的成功抱持樂觀態度。此新增藥物識別靶點平台將讓中國抗體與其他知明生物醫藥公司(已於此領域作出重大投資）看齊。現為中國抗體適合的時機與D2M為創新型藥物靶點識別建立戰略合作關係，並於其價值鏈向上游。」



憑藉D2M於生物科技行業上游研發過程中（例如靶點識別、療法及治療發現）對本公司作出的新增價值，雙方將建立戰略合作關係，雙方可藉此結合各自的優勢及資源，以創造更大的商業價值。本公司認為，合作標誌著本公司在履行其對研究、發展、製造及商業化免疫及其他衰竭性疾病療法的承諾方面向前邁出了一大步。



關於D2M Biotherapeutics Limited

D2M Biotherapeutics Limited (「D2M」)是一家專門開發基因驅動靶點識別平台，以及就治療或預防人類疾病針對該等靶點發現、發展及商業化療法的公司。



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，并被列入国家十三五重大新藥創製專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





July 23, 2020, 07:21 HKT/SGT

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