Thursday, 4 June 2020, 17:11 HKT/SGT Share: 中國抗體將於明日EULAR年會進行口頭陳述 發表SM03研究成果

香港, 2020年6月4日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司（「中國抗體」或「公司」），專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，早前宣佈公司已獲得歐洲抗風濕病聯盟年會（「EULAR年會」）口頭陳述資格，將於會上介紹關於公司旗艦產品SM03針對類風濕關節炎（RA）的II期臨床研究成果。本次EULAR年會採用線上會議舉行，而中國抗體口頭陳述將於北京時間2020年6月5日21點舉行。



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SM03早前已完成由中國醫學科學院北京協和醫學院主導的針對類風濕關節炎II期臨床試驗，目前正在進行類風濕關節炎III期臨床試驗。作為II期臨床試驗的主要研究者（「principal investigator」或 「PI」），北京協和醫院內科學系主任張奉春教授及北京協和醫院風濕免疫內科副主任醫師李菁教授將擔任本次口頭陳述的主講嘉賓。張奉春教授是SM03臨床II期試驗的主要負責人，是國內最知名的風濕病學專家之一，自1987年開始從事風濕免疫病的診斷、治療及研究工作，具有豐富的臨床和科研經驗。



一年一度的EULAR年會由歐洲抗風濕病聯盟（「EULAR」）主辦，是全球風濕病學研究領域的權威盛事。



關於歐洲抗風濕病聯盟年會



歐洲抗風濕病聯盟年會（「EULAR年會」）由歐洲抗風濕病聯盟（「EULAR」）主辦，在世界風濕病學研究領域享有重要地位。EULAR年會始辦於2000年，每年都匯集來自世界各地的醫師、科學家、關節炎/風濕病患者、衛生專業人員和醫藥行業代表參加，向參會者展示風濕病學領域的最新研究進展，現已成為歐洲科學和臨床信息交流的重要平台，也是世界風濕病學專業人士互相交流的知名論壇。EULAR年會的科學計劃涵蓋了臨床創新、臨床、轉化和基礎科學等廣泛的議題，致力於改善風濕性骨骼肌肉疾病或受其影響的人們的健康狀況。



關於中國抗體製藥有限公司



中國抗體專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發，其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的抗CD22單抗，已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗，并被列入国家十三五重大新藥創製專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物，部分已處於臨床階段，適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。







June 4, 2020, 17:11 HKT/SGT

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