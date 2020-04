Wednesday, 8 April 2020, 09:58 HKT/SGT Share: 中國抗體獲2020年EULAR年會口述陳述資格 發表SM03研究成果 創新研發獲全球權威認可 商業化前景可期

香港, 2020年4月8日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司(「中國抗體」或「公司」),專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司,欣然宣佈公司已獲得歐洲抗風濕病聯盟年會(「EULAR年會」)口頭陳述資格,將於會上介紹關於公司旗艦產品SM03針對類風濕關節炎(「RA」)的臨床II期研究成果。今年的EULAR年會計劃将於2020年6月3日舉行。



一年一度的EULAR年會由歐洲抗風濕病聯盟(「EULAR」)主辦,是全球風濕病學研究領域的權威盛事。作為國內少數能夠在EULAR年會上口頭陳述研發成果的生物製藥公司之一,中國抗體此次獲得口頭陳述資格,向全球風濕病學專業人士展示最新的科研成果,再次印證了公司強大的創新藥研發實力,以及國際學術界及創新醫藥行業對公司自研藥物的創新性和突破性的高度認可。



SM03為治療RA及其他免疫性疾病(如系統性紅斑狼瘡(「SLE」)、乾燥綜合症(「SS」)及非霍奇金氏淋巴瘤(「HNL」))而開發的潛在同類靶點首創抗CD22單克隆抗體藥物。SM03使用與目前市面存在的療法截然不同的全新作用機理,並已完成由中國醫學科學院北京協和醫學院主導的針對類風濕關節炎臨床II期試驗(「该試驗」)。該試驗採用隨機雙盲多劑量安慰劑對照研究,試驗結果顯示SM03的療效及安全性得到驗證,其中安全性尤為突出。SM03目前正在中國進行臨床III期試驗,截至2019年底已完成288例患者入組治療。



作為該試驗的主要研究者(「principal investigator」或 「PI」),北京協和醫院主任醫師張奉春教授及其團隊將在EULAR年會上口頭陳述该試驗研究成果。張奉春教授是SM03臨床II期試驗的主要負責人,是國內最知名的風濕病學專家之一,自1987年開始從事風濕免疫病的診斷、治療及研究工作,具有豐富的臨床和科研經驗。張奉春教授現任中國醫學科學院北京協和醫院內科學系主任,北京協和醫學院內科學系主任,北京醫師協會風濕免疫分會及內科分會會長,國家藥典委員會委員,全國內科住院醫師規培委員會副主任委員;曾任北京協和醫院風濕免疫科主任,中華醫學會風濕病學分會第六、七屆主任委員,中國醫師協會風濕免疫專科醫師分會第一、二屆會長。



中國抗體製藥有限公司執行董事、董事會主席及首席執行官梁瑞安博士表示:「中國抗體旗艦藥物SM03的研究成果獲邀在EULAR年會上進行發表,證明SM03針對類風濕關節炎的臨床II期試驗在國內知名專家團隊的帶領下已取得令人滿意的成果,藥物有效性及安全性均獲權威認可。我們對SM03的臨床III期試驗結果及商業化前景充滿信心。憑藉國內知名專家和國際權威大會的雙重背書為SM03及中國抗體帶來的知名度提升,亦為今後公司與國際大型藥企開展合作打下良好的基礎。」



關於歐洲抗風濕病聯盟年會



歐洲抗風濕病聯盟年會(「EULAR年會」)由歐洲抗風濕病聯盟(「EULAR」)主辦,在世界風濕病學研究領域享有重要地位。EULAR年會始辦於2000年,每年都匯集來自世界各地的醫師、科學家、關節炎/風濕病患者、衛生專業人員和醫藥行業代表參加,向參會者展示風濕病學領域的最新研究進展,現已成為歐洲科學和臨床信息交流的重要平台,也是世界風濕病學專業人士互相交流的知名論壇。EULAR年會的科學計劃涵蓋了臨床創新、臨床、轉化和基礎科學等廣泛的議題,致力於改善風濕性骨骼肌肉疾病或受其影響的人們的健康狀況。



關於中國抗體製藥有限公司



中國抗體專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發,其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的抗CD22單抗,已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗,并被列入国家十三五重大新藥創製專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





