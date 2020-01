Friday, 10 January 2020, 12:19 HKT/SGT Share:

來源 中國抗體製藥有限公司 中國抗體榮獲「最受投資者歡迎新股公司」大獎

香港, 2020年1月10日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司(「中國抗體」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:3681.HK),專門研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法且主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥的香港生物製藥公司,於深圳舉行的「第四屆金港股年度頒獎盛典」上榮獲「最受投資者歡迎新股公司」大獎。







「第四屆金港股年度頒獎盛典」由國內領先的港美股資訊平台智通財經與同花順財經共同主辦。「最受投資者歡迎新股公司」獎項旨在表彰業界關注度高、投資者積極參與、市場表現良好,並於2019年1月1日後登陸香港交易所的新股上市公司。此次中國抗體獲得「最受投資者歡迎新股公司」獎項,凸顯了業界和投資人對生物科技行業的關注,對中國抗體是極大的肯定及鼓勵。中國抗體作為首家於香港上市的本土的生物醫藥公司,目前已有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)潛在在研藥物,其最接近商業化的旗艦在研藥物SM03目前正在中國進行類風濕關節炎III期臨床試驗,預計最快將於2021年正式上市。最新數據顯示,已有約300例完成用藥。公司同時積極佈局長期發展規劃,其蘇州製藥工廠預計可於2021年底前投產,以滿足在研藥物未來的商業化生產需求。



「第四屆金港股年度頒獎盛典」經歷了長達3個月的嚴格篩選,吸引了超過860家港股上市公司參會報名,涵蓋互聯網、醫療醫藥等引領中國經濟轉型的新興產業。是次獲獎,是市場及投資人對公司研發實力、商業模式及行業影響力的認可,有助於提升中國抗體在資本市場的知名度。



關於中國抗體製藥有限公司



中國抗體專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發,其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的抗CD22單抗,已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗,并被列入国家十三五重大新藥創製專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。







