交易寶今年首季碩果纍纍 𢹂手各界共推金融科技創新 實現港無現金城市願景



香港, 2025年4月16日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）今年首季實現多項發展里程碑，包括收單業務品牌 Yedpay 與政府批選的士車隊營辦商合作；旗下初創業務、亞洲首家開發前沿支付處理系統A3A獲選為香港城市大學HK Tech 300創新創業計劃的成員；並受邀成為電子支付行業代表，與社會各界分享行業動向、未來科技展望，繼續以多面向推動香港支付科技發展。 商業合作碩果累累，賦能行業生態發展 商業合作方面，Yedpay近期取得多項突破性進展： - 與Visa深度合作，引領支付創新 作為Visa的官方收單機構（Acquirer）及核心會員（Principal Member），Yedpay受Visa 新加坡邀請分享業務成功案例，展示如何利用Visa支付受理解決方案（Visa Acceptance Solutions）推動支付創新和市場拓展。透過該解決方案，Yedpay成功擴大了市場產品範圍，協助商戶快速拓展業務版圖，進一步鞏固其在跨境支付領域的競爭力。 （以上截圖取自Visa Acceptance Solutions網站） - 攜手Big Boss Taxi ，重塑的士支付體驗 本地市場方面， Yedpay與政府批選的士車隊營辦商之一的Big Boss Taxi達成策略合作，攜手推動香港無現金城市的願景。Yedpay將為Big Boss Taxi旗下的士提供創新電子支付收款系統，連接的士計程錶與智能收款機，支援多種電子支付方式，為本地居民及遊客帶來更便捷的乘車體驗。Big Boss Taxi將於今年7月起陸續投入服務，屆時每部的士將設有一部智能收款機，方便消費者以各種電子支付方式繳付車資。 - 聯袂星展香港，優化商戶服務 此外，Yedpay與星展銀行（香港）有限公司（「星展香港」）的合作也在穩步推進。繼2024年合作推出「DBS MAX商戶服務方案」一站式銷售管理平台後，PCG聯合創辦人及營運總監戴錦瑜（Beatrice Tai）上月獲星展香港中小企業銀行邀請參與國際婦女節專題活動，分享作為電子支付行業女性領袖代表的職場見解和領導心得，展現女性在金融科技行業的領導能力。 A3A成為香港城市大學「HK Tech 300」成員 技術實力再獲肯定 除了獲得商業夥伴的認可，PCG的創新能力亦得到學術界的支持。PCG初創成員A3A 推出不久後，2024年即獲得「2024香港資訊及通訊科技獎：金融科技獎」銅獎，今年3月更正式成為香港城市大學「HK Tech 300」創新創業計劃的成員，該計劃與A3A 推動支付科技行業創新的使命高度契合。作為香港首間開發前沿支付處理系統的初創公司，A3A 憑藉其創新的金融雲解決方案，通過單一API，為主要發卡機構提供無縫的直接端點處理。此項技術突破顯著降低了支付處理的成本和複雜性。入選HK Tech 300 後，A3A 將借助該計劃提供的世界級資源與網絡，開拓多元發展機遇，進一步推動支付技術的創新。 此外， PCG成員近期受邀參與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）舉辦的線上金融科技研討會，探討電子支付及金融科技未來發展趨勢，進一步鞏固其在學術與行業中的權威地位。 PCG成為投資推廣署（InvestHK）官方名單 彰顯領先地位 PCG正式獲香港投資推廣署列入官方客戶名單。此次獲投資推廣署認證，不僅標誌着香港政府對PCG技術實力的高度肯定，更是對其推動支付行業數碼化轉型貢獻的認可，彰顯其在香港金融科技行業的領先地位。未來，PCG將充分利用 InvestHK 提供的商業資源及網絡，加強與全球金融機構及企業合作，加速其支付解決方案在香港及亞洲市場的滲透。 （以上截圖取自投資推廣署網站） 展望未來，PCG 將繼續加強與政府、商業夥伴及學術機構的合作，通過技術創新優化支付生態圈，為商戶及消費者提供更智能、更高效的解決方案，致力於成為亞洲金融支付科技領域的領先企業。 關於交易寶有限公司 交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）是一家創新且領先的支付科技公司，業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年，PCG已發展成為一家收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務，而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統，這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程，還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商，PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技賦能商戶，助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料，請瀏覽網站：https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢，請聯絡： 交易寶有限公司

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