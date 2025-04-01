AI助推科技股領跑 聯控（3396.HK）迎來估值重塑機會



香港, 2025年3月31日 - (亞太商訊) - 據AAStock報道，業績發佈期已進入最後階段，在過去一年外部環境不確定性顯著增加、全球經濟復甦動能分化的大環境下，各上市公司的業績表現也呈分化態勢。而DeepSeek的問世，再度引發新一輪AI熱潮，帶動恆指在不到三月的時間內累漲近20%。 對此，國金證券策略首席分析師表示：「港股領跑全球權益市場，本質驅動力之一是港股『AI含量』高，且AI相關的科技類資產更具『辨識度』。」今年以來，投資者加倍關注誰會成長為可以類比美股「七姐妹」的中國公司。華泰證券將小米、聯想、比亞迪、中芯國際、阿里巴巴、騰訊、美團列為中國科技核心資產，認為它們會成為中國科技股估值重塑的重要擔當。這也將資本市場的聚光燈再次落到聯想集團和其背後的聯想控股身上。 上週五，聯控發佈2024全年業績，收入同比增長18%至5,128億元，淨利潤暴增至76.83億元，歸母淨利也成功扭虧為盈錄得1.33億元。公司管理層表示，這主要是因為「聯想控股保持戰略定力，夯實產業基礎，加強抗風險能力，通過持續的技術創新與管理優化，確保了整體業務穩健經營。同時，公司緊抓科技浪潮機遇，前沿領域佈局效能得到持續釋放。」 說到效能釋放，最直接的便是旗下企業的上市情況。在二級市場穩步復甦趨勢的加持之下，聯控在報告期內推動了13家企業IPO，其中自動駕駛領域的企業有三家，分別是地平線（9660.HK）、黑芝麻（2533.HK）和小馬智行（PONY.O），可謂實打實的「硬科技」含量。此外，我們再來看看聯控體系的佈局是否契合了當下「熱點」。《2025年國務院政府工作報告》提到，要建立未來產業投入增長機制，培育具身智能等未來產業，「具身智能」一詞入選兩會上的新詞矩陣，被正式納入國家戰略，作為國家重點培育的未來產業。而聯控體系在該領域其實已經進行了提前佈局，公司在與投資人的溝通會上明確表示：「聯控在具身智能領域的被投企業近40家，數量行業最多、門類最為完整。」可以說，這一次，聯想控股再一次走在了前列。 判斷一家公司的投資價值，一個是看其本身的業務基礎是否穩健扎實，這一點對於聯想控股而言自不必多說，其一眾產業支柱型企業便是最好的證明，像被資本市場熟知並認可的聯想集團等。而另一個重要因素就是上文提到的投資佈局，聯想控股對於「未來」的投入一直保持著持續增長，2024年公司研發費用再創歷史新高達到158億元，投向科技創新特別是人工智能領域。公司在全球搭建技術雙向通道，促進先進技術在中國的產業化落地；與高校聯名申請專利，並開始佈局科技創新催化器和聯合實驗室；2024年，公司共申請發明專利9項。與此同時，整個聯控體系的AI企業投資版圖已擴展到270家之多，覆蓋人工智能、集成電路、新能源、新材料等關鍵領域；僅2024年就新增投資超百個，涵蓋量子計算、生物技術、半導體芯片、機器人、大數據與雲計算、醫療健康等新興產業與未來產業。 從投資視角分析，聯想控股的獨特價值在於其構建了一個涵蓋不同發展週期科創企業的產業生態。作為控股平台，公司通過前瞻性的產業佈局，以相對較低的估值水平為投資者提供了參與中國科技創新紅利的優質通道。隨著旗下投資企業逐步進入價值釋放期，其投資組合的隱含價值有望通過資本市場實現系統性重估，為股東創造可持續的價值回報。 分析員: 岑智勇 (梧桐研究院分析員) 筆者為香港證監會持牌人士，沒持有上述股份，並為個人意見，不構成投資建議。



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