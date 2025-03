Monday, 10 March 2025, 18:23 HKT/SGT Share: 雲頂新耀「AI+創新藥」第一股成港股18A黑馬

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 近年來,AI賦能創新藥研發已成為全球生物醫藥行業的重要趨勢,尤其在mRNA疫苗領域,AI更是成為提升研發效率與精准度的核心驅動力。港股創新藥企雲頂新耀(HKEX 01952.HK)已實現異軍突起,憑藉多項專有技術率先實現從「18A創新藥」公司到具備專有技術的「AI科技+創新製藥」公司的跨越。 近日,雲頂新耀宣佈自主研發的新型mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16完成首例患者給藥,成功進入臨床階段,並向外界展示了其在「AI+mRNA」 技術創新、腫瘤治療性疫苗等mRNA腫瘤治療性產品等研發等維度的規劃和進展,包括腫瘤相關抗原(TAA)疫苗EVM14已於今年2月遞交美國FDA IND申請,並會在近期向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心遞交IND,引起資本市場的關注。當日該公司股價順勢漲至超過60港元,創下近三年半新高,並成功突破2020年IPO發行價,被業內稱為「AI+創新藥」第一股。 在業內看來,雲頂新耀之所以引領港股的強勢反彈,其作為國內首個將由AI驅動的mRNA腫瘤治療性疫苗進入臨床階段的生物製藥公司,擁有自主研發的「妙算」mRNA序列算法系統,並領先佈局千億mRNA腫瘤疫苗賽道,實現了從「18A創新藥」公司到「AI科技」公司的跨越,帶動公司價值重估。 專有的「妙算」mRNA序列算法系統已迭代至第三代 近年來,AI技術全方位滲透到創新藥開發的各個環節,從基礎研究到臨床試驗,從靶點發現到藥物分子設計,帶來了前所未有的突破。美國在1月份宣佈啟動五千億美元的AI基礎設施建設計劃「星際之門」,出資方包括OpenAI、甲骨文、軟銀等,而其中一項核心應用就是挖掘「AI +創新藥」在癌症治療領域潛力。OpenAI創始人薩姆・奧爾特曼認為AI對創新藥研發可發揮關鍵作用;諾貝爾獎得主、DeepMind CEO丹米斯·哈薩比斯表示,用AI治癒所有疾病不再遙遠。 2023年諾貝爾生理學或醫學獎授予mRNA疫苗技術奠基人Katalin Karikó與Drew Weissman,目前mRNA技術應用已從傳染病防治領域延伸至腫瘤治療領域。而在mRNA腫瘤疫苗領域,AI更是成為提升研發效率與精准度的核心驅動力。甲骨文創始人拉裡·埃裡森宣佈了一項AI驅動的腫瘤疫苗系統計劃,並表示通過AI技術在約48小時內可以自動生產出這類mRNA。除美國外,多國均積極支持AI驅動的mRNA腫瘤治療產品研發,例如英國向BioNTech發放1.29億英鎊補貼,韓國強調於2028確保獲得mRNA腫瘤疫苗領先地位。 作為全球AI驅動mRNA技術的先行者,雲頂新耀近四年來依託AI驅動的端到端mRNA研發平台,實現了從靶點篩選、序列設計到遞送優化的效率躍升,推動了mRNA腫瘤疫苗治療領域的變革。 目前,雲頂新耀專有的「妙算」mRNA序列設計算法系統經過四年多的技術升級已經迭代到第三代。第一代算法目標是優化密碼子使用,實現序列合成及生產風險最小化;第二代算法實現了密碼子和RNA二級結構共同優化;第三代實現UTR(非編碼區)和CDS(編碼序列)共同優化的AI評分模型。通過第三代AI技術賦能算法模型,能夠把第一代算法得到的蛋白表達大概提升5倍左右。並且,該算法通過大數據模型還在持續迭代中。 此外,雲頂新耀開發了基於新型可電離脂質的專有LNP遞送系統,可通過被動和/或主動靶向實現組織和細胞特異性遞送。其擁有的陽離子脂質庫能夠產出比SM102等更高免疫原性的脂質,而免疫原性的提高使得小鼠腫瘤模型中的療效更顯著。同時,該可電離脂質在血液、肝臟器官中能比SM102得到更快清除,從而降低了可能引發的毒性反應,效率更高的同時安全性也更好。 雲頂新耀還擁有經過臨床驗證的mRNA技術平台。在此前新冠疫苗的開發中,雲頂新耀的mRNA序列優化技術能夠精准設計編碼新冠病毒關鍵抗原的 mRNA 分子,遞送進入人體後,能夠高效且穩定地表達抗原,刺激免疫系統產生強烈的免疫反應,其在海外開展的II期臨床試驗中表現出與BioNTech疫苗相當的免疫原性,而在安全性方面則表現出更好的趨勢。 此次公佈里程碑進展的EVM16,是雲頂新耀自研、由AI算法驅動識別腫瘤新抗原的mRNA個性化腫瘤治療性疫苗,其核心優勢在於雲頂新耀基於深度學習的自研「妙算」系統(EVER-NEO-1)新抗原預測算法來篩選新抗原。相比於全球領先的癌症治療與研究機構紀念斯隆凱特琳癌症中心(MSKCC)開發的新抗原識別AI「妙算」算法系統(EVER-NEO-1)在腫瘤新抗原預測方面,在所有三個排名區間(前20、前30、前34)中均展現出更高的捕獲能力,展現出顯著的競爭優勢。 「妙算」系統(EVER-NEO-1)新抗原預測算法在人體新抗原免疫原性數據上得到驗證,已發表的mRNA個性化腫瘤疫苗I期研究免疫原性數據顯示,在EVER-NEO-1算法賦能下,新抗原總計檢測率高達79.3%。 經過了腫瘤新抗原大數據不斷訓練過的「妙算」系統(EVER-NEO-1)新抗原預測算法,其設計的個性化腫瘤治療性疫苗顯示出優異的免疫原性和安全性,在正常小鼠中激發強烈的免疫原性,在同源腫瘤模型中顯示出更好的有效性,並進行了非人靈長類實驗,在恒河猴體內產生強力且持有的T細胞應答,業界認為其已具備較強的全球競爭力和商業化潛力。 開拓腫瘤治療性疫苗千億新藍海 值得一提的是,個性化腫瘤治療性疫苗不但療效突出,還可顯著降低多種癌症的復發風險,增強免疫治療的臨床應答,這在此前BioNTech和Moderna的研究中得到證實。BioNTech的個性化腫瘤疫苗在「癌症之王」胰腺癌臨床試驗中表現優異,75%的免疫應答者在3.2年隨訪期內未出現復發,復發風險降低86%;Moderna的疫苗與K藥聯用,與K藥單用相比,復發或死亡風險減少49%。 數據顯示,全球mRNA治療市場正快速擴張,規模預計從2024年的196.8億美元躍升至2034年的426.4億美元。而雲頂新耀憑藉AI驅動的自主知識產權的mRNA技術平台,多路徑佈局腫瘤及其他治療性mRNA藥物研發,且擁有相關產品的全部知識產權及全球權益。 除EVM16外,公司多個mRNA腫瘤治療藥物包括腫瘤相關抗原(TAA)腫瘤治療性疫苗、免疫調節腫瘤治療性疫苗,以及自體生成CAR-T產品也在研發過程中,並著力開發新一代 LNP 遞送系統,增強細胞介導的免疫反應,全方位提升公司在mRNA藥物研發領域的競爭力。 其中,EVM14的一大突破在於可誘導免疫記憶,防止腫瘤復發。此外自體生成CAR-T項目已經完成了一項非人類靈長類動物(NHP)研究,繼續向臨床前候選分子選擇階段推進。相比于傳統自體CAR-T療法,mRNA自體生成CAR-T擁有無需淋巴耗竭化療、可大規模生產等有點,有望解決傳統CAR-T療法面臨的生產成本高等挑戰。 雲頂新耀首席執行官羅永慶表示,AI正重塑生物醫藥研發格局,尤其在mRNA疫苗領域。EVM16首例患者的成功給藥,標誌著雲頂新耀自主知識產權的腫瘤新抗原AI算法系統和mRNA 技術平台成功邁入人體試驗階段。「目前,公司已成功將自研且經過臨床驗證的mRNA平台本地化,構建起從抗原設計、mRNA 序列優化、LNP 遞送技術到產業化生產的端對端全產業鏈平台,具備在全球範圍滿足巨大未滿足醫療需求的潛力。」 成立七年以來,雲頂新耀成功引進了耐賦康®、依嘉®、伊曲莫德等多款在亞洲人群有巨大臨床需求的重磅產品。經過過去三年多的戰略轉型,雲頂新耀已從授權引進模式為主,成功轉型為自主研發和授權引進並行的「雙輪驅動」模式。當前,從科學界、產業界到各國政府,mRNA技術已被定位為腫瘤治療領域的戰略級技術。雲頂新耀通過「AI+mRNA」技術協同佈局,不僅夯實強化了其在創新藥領域的先發優勢,更可能憑藉這一技術組合成為BD合作的關鍵支點,在全球創新藥競爭格局中佔據更有利的戰略位置。 「AI技術在腫瘤診療領域的應用價值已形成全球共識,而如何以AI賦能mRNA技術平台加速新藥研發,更是全球範圍的重大趨勢,雲頂新耀將在這一進程中積極嘗試和不斷突破。」羅永慶表示。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network