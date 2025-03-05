- 具有多重代謝獲益的獨特口服治療藥物，潛在市場前景廣闊：最新臨床2期研究結果顯示，熊去氧膽小檗堿（HTD1801）在耐受性良好基礎上，可顯著改善血糖、肝臟及心血管相關的代謝指標，支援該新分子實體有潛力成為治療2型糖尿病（T2DM）及其合併症的一種獨特口服治療藥物，市場前景廣闊。

- 療效顯著，安全性良好，獲得權威專家推薦：12周隨機對照試驗結果顯示, HTD1801治療組HbA1c水平較安慰劑組顯著下降,且多數患者達到理想的血糖控制目標(<7%)，耐受性良好。北京大學糖尿病中心主任紀立農教授認為HTD1801有希望治療T2DM患者的共患病和多種代謝異常，具有為T2DM患者提供綜合臨床獲益的潛力。

- HTD1801治療T2DM的臨床3期試驗關鍵數據即將在今年上半年公佈，有望進入商業化流程，為君聖泰未來發展提供強勁動力。

深圳, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 中國深圳、美國馬里蘭州羅克維爾，君聖泰醫藥（股票代碼: 2511.HK），一家專注于開發多功能多靶點創新療法、解決代謝性疾病及慢性肝病未滿足臨床需求的醫藥公司，今日宣佈，熊去氧膽小檗堿（HTD1801）治療2型糖尿病（T2DM）的臨床2期研究結果在期刊JAMA Network Open發表。

該論文報告了一項為期12周的隨機雙盲、安慰劑對照研究的結果，旨在評估HTD1801相較安慰劑在T2DM患者中的有效性、安全性和耐受性。該試驗達到了主要終點，在第12周時，HTD1801治療組相對於安慰劑組的HbA1c水平顯著下降。多數接受HTD1801治療的患者達到了HbA1c <7%的控制目標，進一步分析顯示，HTD1801顯著改善了LDL-c、總膽固醇、肝損傷及系統性炎症的指標。在本研究中，HTD1801的耐受性良好，未觀察到與治療相關的嚴重不良事件。目前正在開展的3期臨床試驗將進一步驗證這些結果。

北京大學糖尿病中心主任、北京大學人民醫院內分泌代謝科主任紀立農教授表示："這項2期臨床研究的結果使我們備受鼓舞。該研究證明了HTD1801有潛力解決代謝綜合征的核心問題，有希望治療T2DM患者的共患病和多種代謝異常，具有為T2DM病患者提供綜合臨床獲益的潛力。"

君聖泰首席執行官劉利平博士表示："我們基於這些積極臨床資料繼續推進HTD1801治療T2DM的3期臨床項目，預計將在今年上半年公佈臨床3期試驗的關鍵數據。"

關於JAMA及JAMA Network Open期刊

JAMA（The Journal of the American Medical Association）是由美國醫學會出版的同行評審醫學期刊，創刊於1883年，涵蓋生物醫學各個領域，包括臨床醫學、公共衛生、健康政策等。作為醫學界的權威期刊，JAMA與《柳葉刀》、《新英格蘭醫學雜誌》和《英國醫學雜誌》並列為醫學界的四大頂級期刊，致力於推動醫學科學進步，提升臨床實踐水平，對全球健康產生深遠影響。

JAMA Network Open是美國醫學會旗下的國際性開放獲取期刊，面向臨床醫生、研究者及政策制定者，發佈有關醫療創新及全球健康等高質量內容，憑藉其全球化視野和開放獲取平臺，JAMA Network Open為研究者提供高水平學術平臺，促進了醫學領域的國際合作與學術交流。

關於熊去氧膽小檗堿（HTD1801）

熊去氧膽小檗堿（HTD1801）是一種靶向腸-肝系統的口服抗炎及代謝調節劑，正在開發用於治療代謝及消化系統疾病。HTD1801作為熊去氧膽酸和小檗堿形成的離子鹽，是一種具有獨特雙機制的新分子實體，通過激活AMPK及抑制NLRP3發揮其生物學活性。這兩種關鍵機制與改善葡萄糖代謝、胰島素抵抗、脂質代謝和肝臟炎症相關，為T2DM等複雜代謝性疾病的治療提供綜合性解決方案。

關於君聖泰醫藥

君聖泰醫藥（股票代碼：2511.HK）是一家全球一體化的新型生物技術公司，專注代謝性疾病領域的重大未滿足臨床需求。以"標本兼治、深求治癒"這一DeepCure理念為目標，立足源頭創新，開發First-in-Class的原創新藥，以期為全球患者提供基於中國智慧的，安全、有效、綜合獲益的解決方案。基於自主知識產權，公司已構建豐富產品管線，在全球推進多項中、後期臨床試驗，開發代謝相關脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、嚴重高甘油三酯血症（SHTG）和原發性硬化性膽管炎（PSC）等適應症。作為同類首創的多靶點新分子實體，熊去氧膽小檗堿（HTD1801）被美國FDA授予2項"快速通道資格認定"、1項"孤兒藥資格認定"，並獲得國家"十三五•重大新藥創制"科技重大專項支持。

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