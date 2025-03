Tuesday, 4 March 2025, 21:55 HKT/SGT Share:

- 具有多重代謝獲益的獨特口服治療藥物,潛在市場前景廣闊:最新臨床2期研究結果顯示,熊去氧膽小檗堿(HTD1801)在耐受性良好基礎上,可顯著改善血糖、肝臟及心血管相關的代謝指標,支援該新分子實體有潛力成為治療2型糖尿病(T2DM)及其合併症的一種獨特口服治療藥物,市場前景廣闊。 - 療效顯著,安全性良好,獲得權威專家推薦:12周隨機對照試驗結果顯示, HTD1801治療組HbA1c水平較安慰劑組顯著下降,且多數患者達到理想的血糖控制目標(<7%),耐受性良好。北京大學糖尿病中心主任紀立農教授認為HTD1801有希望治療T2DM患者的共患病和多種代謝異常,具有為T2DM患者提供綜合臨床獲益的潛力。 - HTD1801治療T2DM的臨床3期試驗關鍵數據即將在今年上半年公佈,有望進入商業化流程,為君聖泰未來發展提供強勁動力。 深圳, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 中國深圳、美國馬里蘭州羅克維爾,君聖泰醫藥(股票代碼: 2511.HK),一家專注于開發多功能多靶點創新療法、解決代謝性疾病及慢性肝病未滿足臨床需求的醫藥公司,今日宣佈,熊去氧膽小檗堿(HTD1801)治療2型糖尿病(T2DM)的臨床2期研究結果在期刊JAMA Network Open發表。 該論文報告了一項為期12周的隨機雙盲、安慰劑對照研究的結果,旨在評估HTD1801相較安慰劑在T2DM患者中的有效性、安全性和耐受性。該試驗達到了主要終點,在第12周時,HTD1801治療組相對於安慰劑組的HbA1c水平顯著下降。多數接受HTD1801治療的患者達到了HbA1c <7%的控制目標,進一步分析顯示,HTD1801顯著改善了LDL-c、總膽固醇、肝損傷及系統性炎症的指標。在本研究中,HTD1801的耐受性良好,未觀察到與治療相關的嚴重不良事件。目前正在開展的3期臨床試驗將進一步驗證這些結果。 北京大學糖尿病中心主任、北京大學人民醫院內分泌代謝科主任紀立農教授表示:"這項2期臨床研究的結果使我們備受鼓舞。該研究證明了HTD1801有潛力解決代謝綜合征的核心問題,有希望治療T2DM患者的共患病和多種代謝異常,具有為T2DM病患者提供綜合臨床獲益的潛力。" 君聖泰首席執行官劉利平博士表示:"我們基於這些積極臨床資料繼續推進HTD1801治療T2DM的3期臨床項目,預計將在今年上半年公佈臨床3期試驗的關鍵數據。" 關於JAMA及JAMA Network Open期刊 JAMA(The Journal of the American Medical Association)是由美國醫學會出版的同行評審醫學期刊,創刊於1883年,涵蓋生物醫學各個領域,包括臨床醫學、公共衛生、健康政策等。作為醫學界的權威期刊,JAMA與《柳葉刀》、《新英格蘭醫學雜誌》和《英國醫學雜誌》並列為醫學界的四大頂級期刊,致力於推動醫學科學進步,提升臨床實踐水平,對全球健康產生深遠影響。 JAMA Network Open是美國醫學會旗下的國際性開放獲取期刊,面向臨床醫生、研究者及政策制定者,發佈有關醫療創新及全球健康等高質量內容,憑藉其全球化視野和開放獲取平臺,JAMA Network Open為研究者提供高水平學術平臺,促進了醫學領域的國際合作與學術交流。 關於熊去氧膽小檗堿(HTD1801) 熊去氧膽小檗堿(HTD1801)是一種靶向腸-肝系統的口服抗炎及代謝調節劑,正在開發用於治療代謝及消化系統疾病。HTD1801作為熊去氧膽酸和小檗堿形成的離子鹽,是一種具有獨特雙機制的新分子實體,通過激活AMPK及抑制NLRP3發揮其生物學活性。這兩種關鍵機制與改善葡萄糖代謝、胰島素抵抗、脂質代謝和肝臟炎症相關,為T2DM等複雜代謝性疾病的治療提供綜合性解決方案。 關於君聖泰醫藥 君聖泰醫藥(股票代碼:2511.HK)是一家全球一體化的新型生物技術公司,專注代謝性疾病領域的重大未滿足臨床需求。以"標本兼治、深求治癒"這一DeepCure理念為目標,立足源頭創新,開發First-in-Class的原創新藥,以期為全球患者提供基於中國智慧的,安全、有效、綜合獲益的解決方案。基於自主知識產權,公司已構建豐富產品管線,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發代謝相關脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)和原發性硬化性膽管炎(PSC)等適應症。作為同類首創的多靶點新分子實體,熊去氧膽小檗堿(HTD1801)被美國FDA授予2項"快速通道資格認定"、1項"孤兒藥資格認定",並獲得國家"十三五•重大新藥創制"科技重大專項支持。 欲知更多資訊,敬請

