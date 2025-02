國泰君安國際助力知行汽車科技(1274.HK) 完成港股配售

香港, 2025年2月18日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK) 旗下國泰君安証券(香港)有限公司作為獨家整體協調人、配售代理協助知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「知行汽車科技」,股份代號: 1274.HK)於2月17日成功完成港股閃電配售,以20.88港元每股配售11,190,200股新H股,集資總額超2.3億港元。此次是知行汽車科技港股IPO後第二次於二級市場進行公開股權融資活動,也是國泰君安國際協助其完成的第二單配售項目。 國泰君安國際在2024年12月協助知行汽車科技發行共4,427,000股新H股,募集資金約為7,800萬港元。憑藉廣泛的投資者網路及高效突出的專案執行能力,國泰君安國際贏得客戶的高度信賴和認可,在2025年2月再次受知行汽車科技委任作為獨家整體協調人及配售代理。本次知行汽車科技新H股配售於2025年2月7日收市後啟動,配發新H股數量相當於公告日現有已發行股本的約4.85%,及經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本的約4.63%。本次配售已於2月17日圓滿完成,籌資總額約2.3億港元,將用於知行汽車科技提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發、提升研發設施及生產設施的資本開支、擴大海外銷售及服務網路、營運資金及一般公司用途。 國泰君安國際在本次配售項目中發揮至關重要的作用,積極與專案各方保持及時緊密的溝通,協助發行人制定切實可行的專案方案,高效推進各項工作,充分彰顯了在資本市場中的專業能力與深厚經驗。國泰君安國際彙集了對香港及中國內地資本市場有透徹認識及豐富經驗的資深專業人才,依託優秀的研究力量、雄厚的融資實力、廣泛的資訊管道及持續創新的專業風格,秉承著專業、誠信、創新、親和的經營理念,將客戶的信任化為動力,把客戶的要求當作使命,致力於為客戶提供全方位、多元化的綜合性金融服務。



