國泰君安國際首日首批參與債券通(北向通)離岸人民幣回購業務

香港, 2025年2月10日 - (亞太商訊) - 以「債券通」（北向通）債券作爲抵押品的離岸人民幣債券回購業務今日正式開通，國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作爲香港首批參與該業務的中資券商之一，在匯豐銀行作爲做市商和托管銀行的大力支持下，於業務開通首日成功完成交易。

債券通作爲中國內地和香港資本市場互聯互通的重要平台，一直是金融市場開放與合作的關鍵紐帶。今年1月，香港金融管理局與中國人民銀行宣布深化香港和內地金融合作的新措施，在離岸回購安排下債券通（北向通）參與者可以使用合資格在岸債券作爲抵押品，在香港進行人民幣回購業務。這一創新業務的推出，將進一步完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，提升香港作爲離岸人民幣業務中心的競爭力。

國泰君安國際作爲債券通（北向通）的重要市場參與方，長期積極參與相關業務，公司曾在2024年度債券通優秀參與機構及個人評選中榮獲「北向通優秀投資者（投資銀行類）」等多個獎項。國泰君安國際在本次業務籌備過程中表現突出，經過前期積極推動與相關香港合資格對手方的業務和技術對接準備，確保了在業務開通首日能够順利開展交易，不僅展示了國泰君安國際在業務創新和執行能力上的優勢，也體現了其對兩地金融合作政策的積極響應。

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