國泰君安國際榮獲「2024年度最佳承銷機構」及「2024年度最佳ESG承銷機構」兩項大獎

香港, 2025年1月23日 - (亞太商訊) - 由中證信用科技有限公司(簡稱「中證科技DMI」)主辦的DMI「2024中資離岸債年度機構評選」結果正式公佈,在激烈的競爭和嚴格的評審過程中,國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)憑藉其在中資離岸債券市場的卓越表現,榮獲「2024年度最佳承銷機構」和「2024年度最佳ESG承銷機構」兩項殊榮,彰顯了其在該領域的領先地位和專業實力。 在DMI發佈的2024年度中資離岸債券承銷排行榜中,國泰君安國際取得了令人矚目的成績。在中資離岸債主承銷總排行-券商(非合併口徑)中,國泰君安國際以18.58億美元的承銷額位居第二,市場份額達到10.44%。在中資ESG債券承銷總排行榜(非合併口徑)中,國泰君安國際承銷金額達到12.48億美元,完成項目75筆,排名第三;在中資ESG債券主承銷榜單(非合併口徑)中,國泰君安國際排名第二。此外,在點心債主承銷榜單中,國泰君安國際以9.79億美元的承銷額位居榜首。 國泰君安國際的這些成績,得益於其在金融市場中的深厚積累、專業團隊的高效協作以及對市場趨勢的敏銳洞察。公司將繼續秉持專業、創新、合作的理念,不斷提升服務品質和市場競爭力,為中資離岸債券市場的發展貢獻更多力量,同時也為客戶創造更大的價值。 *有關DMI承銷排行榜的更多詳細排名與資料,敬請登錄web.cscidmi.com查詢。



