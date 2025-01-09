雲頂新耀引入新的國際投資者 首席執行官羅永慶及管理層堅定看好公司未來發展

香港, 2025年1月8日 - (亞太商訊) - 今日雲頂新耀股價波動，公司首席執行官羅永慶表示沒有任何出售或減持公司股份的行為，公司運營狀況良好，管理層及大股東對公司發展充滿信心。

據悉雲頂新耀獲國際知名投資機構的入市興趣，大股東康橋資本適時地出售手中的籌碼，由於國際知名投資機構對股份的需求量大，交易通過與康橋資本的大宗交易實現。本次大宗交易之後，康橋資本仍將繼續持有超過34%的股權，彰顯大股東對於公司的堅定信心。

本次交易將進一步優化雲頂新耀股東結構，多元化國際投資人陣營，並為股價提供長期支撐。在當下資本市場如此動蕩之際，尤其是歐美資金許多流出港股的背景下，能獲得國際知名投資機構的認可，真實的反應了國際投資人對雲頂價值的認可和未來的期待。

雲頂新耀股價自去年7月2日收市價18.62港元至今年1月6日收市價52.75港元以來漲幅超280%，今日股價微調也為投資者們打開了一個極具吸引力的買入時機。

展望未來，公司還有巨大的價值提升空間：一方面公司將迎來大單品耐賦康首度納入醫保後的放量，且耐賦康將會有2年的醫保獨佔期。而EVER001（BTK抑制劑）已在2024年12月份公佈了在膜性腎病中十分亮眼的初步資料，公司會在2025年公佈1年隨訪的資料，同時也會最大化該產品的全球價值。

同時，公司的mRNA平台也會步入收穫期，EVM16個性化腫瘤疫苗預計於今年完成1a部分的入組及公佈人體的腫瘤疫苗數據；EVM14現貨型腫瘤相關抗原疫苗會在中國及美國同時申報IND，並預計獲得IND批准；自體生成CAR-T項目也將完成大動物臨床前概念驗證，未來亦將釋放更多投資價值。

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