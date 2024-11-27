佳明集團控股有限公司 公佈截至2024年9月30日止之中期業績



摘要



- 2024/25上半年收益錄得6.837億港元，較去年同期增加257%

- 2024/25上半年溢利5,260萬港元，下跌52.7%

- 董事會議決不就2024/25上半年宣派任何中期股息

- 全力發展粉嶺兩個新數據中心iTech Tower 3.1及iTech Tower 3.2

- 繼續推售 「明翹滙」和「明寓」剩餘的單位 香港, 2024年11月26日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至二零二四年九月三十日止六個月（「2024/25上半年」）之中期業績。 2024/25上半年綜合收益由截至二零二三年九月三十日止六個月（「2023/24上半年」）的1.917億港元增加257%至6.837億港元。集團2024/25上半年錄得淨溢利5,260萬港元，與2023/24上半年1.111億港元相比下跌52.7%。每股基本盈利為3.7港仙（2023/24上半年：7.8港仙）。撇除投資物業的公平值變動，集團2024/25上半年之基礎溢利為2,700萬港元，較2023/24上半年基礎溢利130萬港元增加19.8倍。收益及基礎溢利增加主要歸因回顧期內「 明翹滙 」及「明雋」成交並交付予買家的物業數目增加所致。 鑒於市場形勢依然充滿挑戰及貫徹審慎財務管理，董事會議決不會就2024/25上半年派發任何中期股息。 集團在房地產發展項目的啟動和執行方面均展示了高水準的專業能力。目前集團已竣工作銷售的物業發展項目包括青衣「明翹滙」、土瓜灣「明雋」及九龍塘「明寓」。 「明翹滙」住宅項目位於新界青衣細山路18號，提供776個住宅單位，總樓面面積約400,000平方呎。此項目備受市場追捧，所有標準單位已售出，僅餘少量特色單位待售。回顧期內約4%之單位（就數目而言）已交付予買家，相關收益於2024/25上半年確認。 位於九龍土瓜灣炮仗街 45 號，鄰近土瓜灣港鐵站的商住綜合發展項目「明雋」，提供 76 個住宅單位，地下及一樓為商鋪，總樓面面積約 31,000 平方呎。 該項目亦廣受歡迎，所有住宅單位均已售出。回顧期內約18%之住宅單位（就數目而言）已交付予買家，相關收益於2024/25上半年確認。 位於九龍太子道西279號之高檔住宅項目「明寓」銷售理想，項目共18個單位累計已售出15個。於二零二四年十一月項目售出一個單位，將於二零二五年十一月成交。 集團繼續推進兩個地產發展項目，其分別位於粉嶺聯發街1號以及北角堡壘街66號和建華街57號。 位於新界粉嶺聯發街1號之地盤正發展為一幢17層高，總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業大樓及兩層地下停車場。上蓋工程進展良好，項目預期於二零二五年中或前後完成。於二零二四年九月，集團接納地政總署有關建議換地之補地價金額，且相關按金於二零二四年十月支付。 北角項目包括香港北角堡壘街66號和建華街57號兩個地盤，合計總樓面面積約30,000平方呎。位於建華街57號之地盤將發展一幢27層高的住宅大廈，而堡壘街66號之地盤將發展一個單層商舖。項目之地基工程正在進行中，預計於二零二七年下半年或前後完成。 平衡的投資組合發展亦包括地域的擴展。集團在中國內地的發展項目位於廣西省南寧市武鳴區廣西-東盟經濟技術開發區，總樓面面積約 1,435,000 平方呎。擬發展為以休閒和健康生活为主题的高檔住宅項目，包括高層住宅單位、別墅、零售商店及康養中心，目標客戶將為銀齡和退休人士以及其家屬。高層公寓的上蓋工程及地盤其餘部分的地庫工程現正進行中。項目預計將於二零二六年下半年或前後完成。 數據中心租賃業務仍維持平穩發展。集團現時擁有iTech Tower 1及iTech Tower 2兩座數據中心，其租賃業務的收益按年上升4.3%至1.39億港元。增長主要由客戶用電量增加所帶動。 位於新界粉嶺兩座在建的數據中心iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2施工進展良好。iTech Tower 3.1的機電設備安裝和內部裝修工程現正進行中，計劃於二零二五年中開始分階段交付。iTech Tower 3.2已完成地基工程，上蓋工程現已展開，計劃於二零二六年前後完成。 佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「我們成功地實現了業務演進，並轉型為一家房地產開發公司，這使我們更有信心在充滿挑戰的經濟環境中，應對宏觀趨勢和市場動態。我們擁有均衡的營運和地產組合、以需求為導向的地產發展及租賃項目、專注的管理層和持續演進的思維方式，這一切都使我們能夠更好地應對當前的市場波動，同時堅持不懈地推動未來集團的增長和創造價值。」 「經濟形勢仍然充滿挑戰且極不穩定。地緣政治緊張、中美關係及利率走勢均為經濟前景帶來相當大的不確定性。 儘管存在各種不明朗狀況，我們仍然堅守我們的策略，並對香港和中國內地房地產市場的中長期前景保持審慎樂觀。我們將專注完成及交付現有發展項目。此外，我們密切關注市場變化，繼續推售「明翹滙」和「明寓」剩餘的單位。我們亦竭力管理集團的財務資源及狀況，包括日常業務產生的現金流與資本負債水平，以及尋找再融資機會以提升本集團的財務狀況，以尋求長遠可持續增長及發展。與此同時，我們已為預售粉嶺聯發街住宅項目開展預備工作，此項目預定在二零二五年下半年推出。」 「我們在正確的軌道上，把握人工智能的崛起和廣泛應用對超大規模數據中心需求不斷增加的大時代機會。iTech Tower 3.1 和 3.2 旨在滿足人工智能工作負載和雲端運算的需求。我們正與客戶緊密合作，確保iTech Tower 3.1數據中心按照彼等的要求交付。此外，與潛在客戶洽談租賃iTech Tower 3.2已展開。我們同時繼續致力為iTech Tower 1及2的客戶提供可靠服務和支援，維護和升級這兩座數據中心的機電力設備，以緊跟行業的科技趨勢與變化。」 有關佳明集團控股有限公司（股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事物業發展及物業租賃、樓宇建築業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現擁有兩座高端數據中心(即iTechTower1和iTechTower2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，現正發展成兩座新高端數據中心。此外，集團正銷售的發展項目包括青衣細山路18號「明翹滙」、九龍土瓜灣炮仗街45號「明雋」及太子道西279號「明寓」。發展中的地產項目包括粉嶺聯發街1號以及北角堡壘街66號和建華街57號之地盤。在中國內地，集團擁有一幅位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區之土地，擬發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目。 傳媒聯繫： 楊瑩瑩|溢星傳播|電郵：news@joviancomm.com



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