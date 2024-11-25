標普高度評價復星重返美元債

香港, 2024年11月25日 - (亞太商訊) - 11月21日，標普全球評級發表更新報告，對復星國際(00656)近期美元債券的成功發行表達了高度的認可。標普認為復星本次美元債的成功發行對集團融資渠道的拓寬起到積極作用，維持復星國際「穩定」展望評級不變。

標普此次發表評級報告，是針對復星國際11月13日成功定價發行的一筆3億美元的3.5年期高級無抵押債券。標普指出，復星時隔三年多重啟境外美元債市場，證明了其信用指標的實質性提升和市場的廣泛認可，美元債的發行對復星拓寬融資渠道，拉長債務久期，強化流動性管理，都起到積極正面作用。本次新債發行的同時，復星宣佈要約等額的2025年到期的美元債，以確保有息債務總額不因新債發行而上升。

據悉，此次債券發行成功吸引了大批國際優質投資者的認購，訂單總金額最終超過12億美元。

據外電引述市場消息指，此次債券成功發行得益於公司近兩年持續堅定的聚焦產業發展、非戰略資產退出、優化債務結構和國際評級穩定等舉措和成果，復星成為近年來極少數在全球投資者信心恢復方面取得實質性進展的中國民營企業之一。在美元降息的大環境下，復星持續為長期支持它的投資者提供優質、安全、長期的資產配置的機會，為投資人創造和分享企業經營價值。

標普在報告中提及，雖然三億美元的規模不大，但是結合集團之前8.88億美元境外銀團的成功組建，以及其境內銀行貸款多年成功續期的成績，標普認為復星對未來兩年內到期債務的兌付留有充足的流動性安全墊。此次美元債券，標普給出的信用評級為「BB-」，展望穩定，並預期復星將繼續退出非核心資產，集團債務將穩步下降，境外子公司步入成熟期將夯實復星的分紅收入。

不久前，復星國際宣佈於9月30日通過綠鞋機制成功完成總規模達8.88億美元的可持續發展掛鉤銀團貸款，這是今年截至目前中國民營企業在市場上同類貸款規模中最大的一筆，此次銀團為三年期高級無抵押流動資金貸款，參團銀行包含多家國際領先銀行、大中華區、亞太區以及歐美等地區銀行。此舉反映了中外資銀行對於復星信用質量的持續認可，也表明了公司融資渠道的暢通，有助於為公司穩健發展提供堅實的基礎。

近日，多家證券行均指出復星國際聚焦核心業務戰略成效顯著，當中，東北證券於11月15日發表研究報告，認為復星國際在「科創+全球化佈局」雙輪驅動下，戰略定位清晰、四大板塊業務穩健，此外還通過優化資產配置，現金流穩步改善。東北證券對復星的未來發展前景持樂觀態度，並給予「買入」評級。

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