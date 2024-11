國泰君安國際榮獲萬得Wind 2023年度最佳投行四項大獎

香港, 2024年11月7日 - (亞太商訊) - 近日,萬得(Wind)公佈2023年度"最佳投行"評選結果。國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)憑藉在港股市場的卓越表現和專業實力,斬獲多個重要獎項,分別為「最佳港股IPO保薦人」、「最佳港股IPO全球協調人」、「最佳港股IPO帳簿管理人」以及「最佳中資美元債承銷商-券商」。 萬得(Wind)作為中國領先的金融資料及分析工具服務商,其年度最佳投行評選在業內具有重要影響力和廣泛認可度。國泰君安國際此次榮獲多個獎項,充分彰顯了市場對公司在港股IPO業務領域的專業能力和綜合實力的肯定。 2023年,國泰君安國際持續發揮在香港資本市場的專業優勢,為眾多優質企業提供全方位的投行服務。憑藉專業能力與豐富的經驗,公司在港股IPO業務領域深受市場的認可與信任。2023年公司作為獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功助力深圳市優必選科技股份有限公司(「優必選」)於香港聯交所主機板掛牌上市,創造人形機器人第一股的記錄,此後分別在2023年、2024年作為聯席整體協調人、聯席配售代理協助優必選成功完成兩次配售。此外,近期公司作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席整體協調人、帳簿管理人和牽頭經辦人,成功助力國內綠色新能源核心材料領域的龍頭企業江蘇龍蟠科技股份有限公司於香港聯交所主機板掛牌上市。 未來,隨著優質企業來港上市需求的不斷增加,國泰君安國際將繼續秉持專業創新精神,不斷提升投行業務水準,為客戶提供更加優質的資本市場服務,持續鞏固公司在香港資本市場的領先地位,為推動香港國際金融中心建設貢獻力量。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network