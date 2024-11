國泰君安國際入選「跨境理財通」首批合資格證券公司

香港, 2024年11月4日 - (亞太商訊) - 中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行,中國證監會廣東監管局、深圳監管局聯合公告,國泰君安證券成為首批試點參與「跨境理財通」的證券公司。同一時間香港證監會也公佈“粵港澳大灣區跨境理財通”(跨境理財通)首批券商名單。國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)成功入選首批“跨境理財通”名單,成為首批面向粵港澳大灣區投資者提供跨境理財通一站式服務的境外證券公司。未來,國泰君安國際將攜手母公司國泰君安證券為境內外投資者提供跨境理財通帳戶開立、資金劃轉、產品投資等全週期跨境理財服務。 國泰君安國際作為國泰君安證券連接優質中國及全球企業與資本市場的橋樑,立足香港近30年,長期深耕粵港澳地區,是香港中資券商財富管理服務的先行者。作為業界領先的大型綜合金融服務商,國泰君安國際向客戶提供多元化投資產品和服務,包括股票經紀與諮詢、債券與固定收益產品、基金與結構性產品等,滿足客戶環球資產配置需求。 “跨境理財通”是內地與港澳資本市場互聯互通機制的其中一個重要計畫,大灣區合資格投資者將獲得更加豐富和便捷的跨境投資服務。未來,國泰君安國際將與母公司國泰君安證券緊密合作,進一步發揮在財富管理及跨境金融方面的優勢,致力於促進粵港澳地區金融市場的互聯互通,把握粵港澳大灣區歷史發展新機遇,為客戶提供更加專業和全面的財富管理服務。



