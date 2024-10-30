國泰君安國際MSCI ESG評級獲提升至A級 可持續發展表現卓越

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香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 國際指數評級機構明晟 (MSCI)日前公佈了年度 ESG（環境、社會及企業管治） 評級報告，國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）評級獲提升至A級。這一重要突破標誌著國泰君安國際在履行環境、社會及公司治理責任上邁出了堅實的步伐，彰顯公司在可持續發展領域的持續努力和卓越表現。
MSCI ESG評級作爲評估企業可持續性的全球標杆，覆蓋全世界約8500家上市公司，是全球投資者公認的最權威的評級機構之一。根據MSCI最新ESG評級報告，國泰君安國際在管治、隱私及數據安全、負責任投資和融資環境影響四個關鍵議題評分均優於行業平均。MSCI特別指出，公司在商業道德實踐方面領先於全球同行，其中包括定期對營運各層面進行道德審計，以預防潛在的道德不當行為。MSCI亦關注到，公司2023年积极发展綠債發行業務，同時將 ESG 因素納入其投資决策中，在負責任投資方面的舉措領先於同業。此外，公司采用外部獨立的 IT 安全審計來協助防範網絡安全風險，在數據保護措施方面表現優於同業。
國泰君安國際作為香港領先的中資券商，關注各利益相關方在社會、經濟和環境方面的不同需求，不斷深化ESG管理，致力於將ESG理念融入公司戰略發展和業務運營中，同時持續推動綠色金融發展和創新，助力實體經濟實現可持續發展目標。展望未來，公司將堅持不懈地發揮金融機構的力量，在提升自身ESG治理水準的同時，力爭創造更大的社會價值，為行業和社會可持續發展作出貢獻。
話題 Press release summary
部門 金融
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