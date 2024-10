國泰君安國際MSCI ESG評級獲提升至A級 可持續發展表現卓越

香港, 2024年10月29日 - (亞太商訊) - 國際指數評級機構明晟 (MSCI)日前公佈了年度 ESG(環境、社會及企業管治) 評級報告,國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」、「公司」或「集團」,股份代號:1788.HK)評級獲提升至A級。這一重要突破標誌著國泰君安國際在履行環境、社會及公司治理責任上邁出了堅實的步伐,彰顯公司在可持續發展領域的持續努力和卓越表現。 MSCI ESG評級作爲評估企業可持續性的全球標杆,覆蓋全世界約8500家上市公司,是全球投資者公認的最權威的評級機構之一。根據MSCI最新ESG評級報告,國泰君安國際在管治、隱私及數據安全、負責任投資和融資環境影響四個關鍵議題評分均優於行業平均。MSCI特別指出,公司在商業道德實踐方面領先於全球同行,其中包括定期對營運各層面進行道德審計,以預防潛在的道德不當行為。MSCI亦關注到,公司2023年积极发展綠債發行業務,同時將 ESG 因素納入其投資决策中,在負責任投資方面的舉措領先於同業。此外,公司采用外部獨立的 IT 安全審計來協助防範網絡安全風險,在數據保護措施方面表現優於同業。 國泰君安國際作為香港領先的中資券商,關注各利益相關方在社會、經濟和環境方面的不同需求,不斷深化ESG管理,致力於將ESG理念融入公司戰略發展和業務運營中,同時持續推動綠色金融發展和創新,助力實體經濟實現可持續發展目標。展望未來,公司將堅持不懈地發揮金融機構的力量,在提升自身ESG治理水準的同時,力爭創造更大的社會價值,為行業和社會可持續發展作出貢獻。



