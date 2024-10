國泰君安國際榮獲HKQAA香港綠色和可持續金融大奬 2024多項殊榮

香港, 2024年10月21日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」、「公司」或「集團」,股份代號:1788.HK)宣佈,公司憑藉在綠色金融服務及可持續發展領域之卓越表现,於香港品質保證局(Hong Kong Quality Assurance Agency,簡稱HKQAA)舉辦的「香港綠色和可持續金融大奬 2024」中,榮獲多項殊榮﹐包括:「傑出綠色和可持續貸款發行機構(證券金融服務業)- 卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標」大獎,公司董事會主席、執行董事閻峰博士榮獲「傑出綠色和可持續金融發展領袖」獎項,及公司董事會辦公室聯席董事余欣女士獲得「傑出綠色和可持續金融發展策略專才」獎項。 國泰君安國際始終堅持踐行金融服務實體經濟的理念,積極支持和推動企業客户的綠色轉型。2023年,公司參與完成的可持續金融業務發行總量超過800億港元。同時,公司不斷進行可持續發展的多元化探索,今年年初,公司與華僑銀行(香港)簽訂了中國內地及香港地區證券行業首筆可持續發展挂鈎貸款,爲業界ESG發展樹立了典範。 此次獲獎,標誌著行業權威機構對國泰君安國際致力於促進自身及社會整體可持續發展實踐的高度肯定。未來,公司將進一步提升在綠色及可持續金融領域的參與度及競爭力,為行業及社會可持續發展作出積極貢獻。



