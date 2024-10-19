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Friday, 18 October 2024, 18:28 HKT/SGT
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雲頂新耀股價升兩成 盈利潛力助力估值修復

香港, 2024年10月18日 - (亞太商訊) - 雲頂新耀(1952.HK)今日收盤升20.46%，最高觸及28.6港元，公司自公佈中期業績開始股價一路向好，今日成交額達2.91億元。消息層面看到，交銀國際發表報告稱，予內地醫藥行業「領先」評級，其中重點推薦了雲頂新耀等一眾股票。

近期香港政府發佈施政報告，眾多舉措有助吸引海外資金來港，對港股市場有推動作用，另外創新藥板塊負面情緒逐漸褪去，市場開始關注有盈利潛力和估值具有修復彈性的創新藥標的。

根據雲頂新耀2024年中期財報，公司上半年收入大幅增長至人民幣3.02億元，較去年下半年增長158%，並實現公司歷史上的首次商業化盈利。目前，公司的核心產品耐賦康®和全球首個氟環素類抗菌藥物依嘉®（XERAVA®）已實現商業化，預計到年底將有三款產品實現商業化上市。在創新研發方面，雲頂新耀擁有一個具有全部智慧財產權及全球權益的mRNA平台，用來開發預防及治療性的mRNA自研產品。公司預計於2024年實現全年人民幣7億元的銷售目標，並力爭在2025年底前實現現金盈虧平衡。

交銀國際最新發表報告表示，短期催化劑豐富、盈利高增長或盈虧平衡時間點明確、估值有較大修復彈性的創新藥標的，以及市值與基本面偏離較大的中小型創新藥企，流動性改善後的反彈彈性將十分可觀。

近两个月来，云顶新耀的股价一度累计涨超65%。消息面上，近期国内货币政策的超预期调整激发了资本市场的活力，港A两地股市持续上涨。其中，创新药板块因其长期估值筑底和极具增长潜力的特性，拥有较高的投资性价比，成为此轮行情中值得关注的重要方向之一。



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药
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