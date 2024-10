Thursday, 17 October 2024, 19:30 HKT/SGT Share:

來源 Guotai Junan 國泰君安國際再次簽署《好僱主約章》 營造和諧共融工作環境

香港, 2024年10月17日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」、「公司」或「集團」,股份代號:1788.HK)欣然宣佈,公司連續第六年參與由香港勞工處推出的《好僱主約章》計劃,致力於採取良好的人事管理措施,並為員工營造家庭友善的工作環境。 《好僱主約章》2024以「為你『家』『友』好僱主」為主題,鼓勵各行業及不同規模的僱主推行及優化以僱員為本的家庭友善僱佣措施,將心比己體諒僱員兼顧工作及家庭的責任,締造家庭友善的工作環境。此次簽署《好僱主約章》,展現了公司在員工關懷及營造和諧共融工作環境方面所做出的努力。 國泰君安國際一直關愛員工,秉承「人才是第一資源」的經營理念,奉行「以人為本,協同協作」的人才理念,視員工為企業的核心資產,打造包容、健康的工作環境,並提供充足的資源支持員工的成長與發展。未來,國泰君安國際將繼續致力於提升員工滿意度,營造一個更加友善和諧的工作環境,為締造和諧共融的社會貢獻力量。



