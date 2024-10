Wednesday, 2 October 2024, 10:05 HKT/SGT Share: 雲頂新耀耐賦康入選《2024版KDIGO指南草案》 中期業績強勁增長 展現行業領軍地位

香港, 2024年10月2日 - (亞太商訊) - 近日,雲頂新耀再度傳來利好消息,其核心產品耐賦康(布地奈德腸溶膠囊,NEFECON)作為唯一的對因治療藥物,被納入《2024版KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床管理實踐指南(公開審查草案)》(以下簡稱「新版指南(草案)」),推薦有疾病進展風險的IgA腎病患者進行9個月的耐賦康治療(2B)。這一重大進展不僅進一步鞏固了雲頂新耀在IgA腎病治療領域的領導地位,也為全球IgA腎病患者帶來了新的治療希望。 耐賦康作為治療IgA腎病的「新標準」 作為目前唯一被證實能夠降低IgA和IgA免疫複合物水平的治療方法,耐賦康在IgA腎病治療中展現了獨特的優勢。此次納入新版指南草案,確立了耐賦康在IgA腎病中的一線基石地位,標誌着該領域規範化治療進入了全新時代。隨着中國首部IgA腎病指南的即將發佈,耐賦康也有望被納入作為有疾病進展風險的IgA腎病患者的一線治療藥物,將進一步提升其在臨床實踐中的核心地位。 根據財報數據顯示,自耐賦康2024年5月在中國內地首次開出處方以來,上市後僅一個多月產品銷售收入高達1.673億元,顯示出市場對該產品的巨大需求。截至目前,耐賦康已在中國內地、中國澳門和新加坡成功商業化上市,並於中國香港獲批。此外,耐賦康的新藥上市許可申請已在韓國獲得受理,全球商業化佈局正在穩步推進。 2024年下半年,雲頂新耀將繼續推動耐賦康在中國大陸和亞太其他地區的銷售,並積極參與中國國家醫保談判,進一步提升藥品的可及性和負擔能力。預計2025年將成為耐賦康的銷售爆發期,未來潛力可期。 核心產品表現強勁 差異化管線佈局日益完善 根據云頂新耀2024年中期財報,公司上半年收入大幅增長至人民幣3.02億元,較去年下半年增長158%,並實現公司歷史上的首次商業化盈利。耐賦康的成功商業化是推動公司收入增長的主要動力。此外,全球首個氟環素類抗菌藥物依嘉(XERAVA)在2024年上半年也表現亮眼,銷售收入達到人民幣1.342億元。隨着依嘉的持續推廣,其市場表現將進一步提升。 在自身免疫疾病領域,重磅藥物伊曲莫德(VELSIPITY)已在中國澳門和新加坡獲批,預計於2024年下半年在中國內地及中國香港遞交新藥上市申請,並計劃同步在中國澳門實現商業化。預計到2024年底,雲頂新耀將有三款產品實現商業化上市,進一步完善差異化管線發展格局,推動公司邁向新的增長階段。 在創新研發方面,雲頂新耀擁有一個具有全部知識產權及全球權益的mRNA平台,用來開發預防及治療性的mRNA自研產品。2024年,雲頂新耀將專注於開發具有自主知識產權的突破性腫瘤治療性疫苗項目。目前,首個自主研發的新型mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已於今年8月正式啟動臨床試驗,計劃將在2025年於中美兩地遞交腫瘤相關抗原(TAA)疫苗的新藥臨床試驗申請。 此外,擁有全球權益的重磅藥物EVER001,作為新一代高效的共價可逆BTK抑制劑,正在全球範圍內進行腎病治療的開發。2024年下半年,公司預計將公佈其針對膜性腎病的1b期臨床研究頂線結果。 雲頂新耀通過自主研發和全球授權引進的「雙輪驅動模式」,持續擴大產品管線,推動業務增長。公司預計於2024年實現全年人民幣7億元的銷售目標,並力爭在2025年底前實現現金盈虧平衡。 隨着耐賦康被納入多項國內外權威治療指南,以及眾多核心產品的持續研發及推廣,雲頂新耀再次證明了其在全球生物製藥領域的領軍地位。憑藉其豐富的產品管線和不斷創新的研發能力,雲頂新耀正在穩步邁向全球生物製藥行業的頂尖梯隊。



