國泰君安國際成功協助深圳市政府、廣東省政府發行離岸人民幣地方政府債券

香港, 2024年9月23日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際控股有限公司("國泰君安國際"、"公司"或"集團",股份代號:1788.HK)始終深耕廣東省境外債券市場,連續多次為深圳市政府、廣東省政府發行境外債券提供綜合優質服務,參與了深圳市政府、廣東省政府2024年全部境外債券發行,與深圳市政府、廣東省政府保持了深厚的合作關係。 2024年8月8日,國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助深圳市政府在香港特別行政區發行50億元離岸人民幣地方政府債券,其中2年期發行規模9億元,發行利率2.15%;3年期發行規模27億元,發行利率2.20%;5年期發行規模24億元,發行利率2.33%;10年期發行規模10億元,發行規模2.50%。本次發行受到政策性銀行、商業銀行、主權財富基金、保險公司等投資機構的廣泛關注,定價當日下單帳戶達53個,峰值訂單規模達480億元,訂單倍數達6.9倍。 2024年8月21日,國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助廣東省政府在澳門特別行政區發行25億元離岸人民幣地方政府債券,包括2年期專項綠色債券(15億元)及3年期專項債券(10億元),2年期、3年期發行利率分別為2.15%和2.20%。本次離岸人民幣債券發行受到澳門、香港及東南亞國家等國際投資者的高度關注與積極參與,認購倍數達2.3倍。在澳門特別行政區回歸25周年之際,廣東省政府赴澳發行25億元離岸人民幣地方政府債券具有重要意義,不斷加強與澳門特區的緊密聯繫,提升廣東省參與澳門金融市場的深度與廣度。 2024年9月10日,國泰君安國際作為聯席簿記管理人成功協助廣東省政府在香港特別行政區發行50億元離岸人民幣地方政府債券,包括2年期債券(20億元)、3年期債券(15億元)及5年期綠色債券(15億元),2年期、3年期及5年期發行利率分別為2.08%、2.13%及2.23%。此次發行為廣東省政府首次在香港地區發行離岸人民幣地方政府債券,獲得香港地區、阿聯酋、瑞士等優質國際投資人的踴躍認購,認購訂單峰值達571.8億元,認購倍數達11.4倍。 國泰君安國際始終致力於助力粵港澳大灣區發展,積極提供跨境投融資服務,不斷推動綠色可持續金融協調發展。近年來,國泰君安不斷加大在粵港澳大灣區的資源投入。2023年,國泰君安與廣東省政府簽約全面戰略合作協定,全力支持支持廣東製造業當家,積極開展跨境金融服務。2021年至今國泰君安國際承銷32只廣東省國有企業境外債發行,占廣東省國有企業發行總筆數的78%,是廣東省境外債券市場佔有率最高的金融機構。未來,國泰君安國際將進一步深度參與廣東省境外債券市場,為粵港澳大灣區發展引入國際金融活水,助推離岸人民幣國際化進程發展。 - 完 -



