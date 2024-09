君聖泰醫藥亮相香港國際生物科技論壇

香港, 2024年9月13日 - (亞太商訊) — 由香港生物科技協會、中國生物工程學會等機構聯合主辦的第三届香港國際生物科技論壇暨展覽BIOHK2024于2024年9月11日-14日在中國香港隆重召開。作爲亞洲首屈一指的國際生物科技盛會,本届論壇暨展覽彙聚了全球生物科技領域、製藥行業及金融界最具權威性的行業領袖與專業人士,致力于推動中國生物科技産業的高質量發展與創新。 君聖泰醫藥創始人兼董事會主席劉利平博士受邀出席本届大會,幷發表了“Gift from Nature, Multifunctional Drug Development for Diabetes and Beyond”的主題演講,向參會專家及同行分享交流君聖泰醫藥基于天然産物特點、多年來在慢病領域深耕創新藥物開發的見解與經驗。 圖片來源:BIOHK 大會官方拍攝 大自然的饋贈|多病共治的新視角 在全球範圍內,患者同時患有多種代謝性疾病的情况日益增加,“多病/共病”的概念逐漸引起醫學界的廣泛關注。過去的治療方法往往局限于疾病的單一指標改善,而缺乏解决患者多重健康問題的潜力,無法滿足爲患者帶來綜合獲益的臨床需求。天然産物憑藉其多功能、多靶點的獨特優勢,在藥物開發歷史中扮演著關鍵角色,特別是在多種代謝性疾病的治療領域展現出巨大潜力,如今更是代謝性慢病療法開發的重要研究方向。例如,二甲雙胍的發現源于對草藥山羊豆的研究,如今已經成爲能够帶來多重臨床獲益的“神藥”;而近些年備受關注的GLP-1受體激動劑類藥物的發現則得益于對毒蜥唾液成份的探索。可以說,天然産物是來自大自然的饋贈,具有爲患者提供更全面的健康獲益的潜力,在現代醫學和藥物開發中具有重要價值。 扎根傳統的源頭創新|HTD1801的巨大潜力 君聖泰醫藥以天然産物爲基礎,開創性地研發出同類首創産品——多功能、多靶點的新分子實體熊去氧膽小檗碱(HTD1801)。HTD1801作爲獨特的中國源頭創新藥物,其設計及臨床開發有機結合了天然産物與現代藥物的開發策略,目前正在全球開展臨床研究,已完成的臨床數據顯示,HTD1801不僅能爲T2DM患者帶來效果顯著的糖代謝改善,更能爲該患者群體帶來一系列共病、多病的治療獲益,包括肝臟保護、减重、降脂及改善多個心血管代謝指標。其通過多效能的協同治療,呈現出廣闊而巨大的臨床應用潜力。 從降糖到多器官保護|全身健康管理的新路徑 T2DM等代謝慢病患者群體龐大、治療訴求日趨多元,其治療策略已從單一地關注血糖控制轉爲重視對心血管、腎臟、肝臟等多器官保護,關注患者綜合獲益。因此,藥物開發應以此臨床需求爲目標。研究表明,T2DM與代謝相關脂肪性肝病(MAFLD)互爲危險因素,互相加速疾病進展,使得一方面存在龐大的T2DM+MAFLD共病患者人群,另一方面該患者人群有急需滿足的綜合性治療需求。HTD1801作爲一種靶向腸-肝的抗炎及代謝調節劑,展示出爲患者帶來全方位健康改善與整體獲益的能力,爲糖尿病等代謝性疾病患者提供了新的優選治療方案。 關于君聖泰醫藥 君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.)是一家全球一體化的新型生物技術公司,專注于慢性肝病和代謝性疾病等領域的重大未滿足臨床需求。公司立足源頭創新,以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善爲目標,開發First-in-Class、多功能、多適應症的原創新藥。基于自主知識産權,公司已構建豐富産品管綫,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發代謝相關脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)和原發性硬化性膽管炎(PSC)等適應症。作爲同類首創的多靶點新分子實體,熊去氧膽小檗碱(HTD1801)被美國FDA授予2項“快速通道資格認定”、1項“孤兒藥資格認定”,幷獲得國家“十三五•重大新藥創制”科技重大專項支持。



