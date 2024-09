Wednesday, 11 September 2024, 17:12 HKT/SGT Share:

來源 Guotai Junan 國泰君安國際獲穆迪重申“Baa2” 長期發行人評級,展望“穩定”

香港, 2024年9月11日 - (亞太商訊) — 國泰君安國際控股有限公司(“國泰君安國際”、“公司”或“集團”,股份代號:1788.HK)宣佈,國際信用評級機構穆迪更新對國泰君安國際的信貸評級報告,並重申國泰君安國際的“Baa2”長期發行人信用評級,展望保持“穩定”。穆迪認為母公司國泰君安證券的支持和中國政府通過母公司提供的支持可抵消複雜的外部運營環境對國泰君安國際信用狀況造成的壓力。今年6月,國泰君安國際亦獲標普重申“BBB+”投資級評級(長期發行人),展望保持“穩定”。現階段公司獲得的信用評級繼續在香港中資證券公司中保持領先地位。詳細報告請聯繫穆迪獲取。 – 完 –



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network