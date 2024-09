國泰君安國際再度榮獲《機構投資者》頒發多項殊榮

Tuesday, 3 September 2024, 14:59 HKT/SGT Share:

香港, 2024年9月3日 - (亞太商訊) — 國泰君安國際控股有限公司(“國泰君安國際”、“公司”或“集團”,股份代號:1788.HK)宣佈,國際權威金融雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)揭曉“亞洲最佳管理團隊”獲獎名單,表彰在企業管理和投資者關係工作中表現卓越的企業。國泰君安國際憑藉出色的表現,在18個行業領域1,323家公司中脫穎而出,榮獲銀行與非銀金融領域多項大獎。其中,公司連續第四年獲評為亞洲“最受尊敬企業”,並在“最佳ESG”及“最佳董事會”等類別評選中均獲得亮眼成績,位列行業前三位。 國泰君安國際始終堅定“金融報國”理念與“金融向善”的情懷,致力成為“受人尊敬、全面領先、服務全球”的金融服務商。公司一貫保持高水準企業管治,堅信良好的管治對公司業務的可持續發展及長遠成功至關重要。公司董事会高效运作,以勤勉的態度管理公司事務,領導公司發展,並經管理团队的领导力及执行力將發展戰略及理念貫徹到公司經營的每個層面。同時,公司重視與投資者的溝通,通過多個渠道及時、準確地披露公司最新發展及其他信息,保持透明度。近年來,公司一直在金融行业中积极发挥社会责任,不僅推動自身的低碳綠色發展,更以專業綠色金融服務協助企業進行綠色轉型,在ESG战略与实践方面均取得了矚目的成績。 本次全球權威金融雜誌對國泰君安國際的嘉許體現了全球投資者和社會公眾對公司的高度認可,為公司持續高水準發展增添了動力。未來,公司將再接再厲,以務實穩健、可持續的發展回饋投資者、股東和社會各界的支持和認可。 關於《機構投資者》雜誌 《機構投資者》雜誌于1967年在美國紐約成立,是全球最具影響力的金融雜誌之一,雜誌每年針對亞太地區上市公司開展管理團隊評選,評選結果備受資本市場的認可,也被業內視作全球投資風向標。2024年度“亞太地區管理團隊”的評選結果收集了3,091名投資組合經理和買方分析師以及740名賣方分析師的意見,根據所有上市公司在“最佳首席執行官”、“最佳首席財務官”、“最佳投資者關係專業人員”、“最佳投資者關係企業”、“最佳環境、社會及治理”和“最佳董事會”六個類別的表現作出排名,評估範疇主要涉及高級管理層的可及性、財務披露、公司治理、市值管理等多個主要方面。 – 完 –



