堅定投早期投硬科技 聯想控股（3396.HK）助力獨角獸企業一覽

支持瞪羚企業、獨角獸企業成長 培育和發展新質生產力 香港, 2024年9月3日 - (亞太商訊) — 今年7月30日召開的中共中央政治局會議指出,要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。這一重要部署為培育和發展新質生產力、推動經濟高質量發展指明了方向,也引發社會各界對瞪羚企業、獨角獸企業的高度關注。其中,瞪羚企業指的是創新能力強、專業領域新、發展潛力大的企業,主要涵蓋了那些以科技創新或商業模式創新為支撐進入高成長期的中小企業。相比瞪羚企業,獨角獸企業的發展則更加成熟、企業規模也更大,一般指成立時間不超過10年、估值超過10億美元(少部分估值超過100億美元),且具備獨有核心技術、獨特競爭優勢和市場潛力的未上市公司。業內人士認為,瞪羚企業更加側重企業的成長性、創新能力和發展潛力等維度的評價,其產業領域大多符合戰略性新興產業發展的方向。而獨角獸企業往往具有高估值、初創性、商業模式難以複製的特點,企業本身對所在行業往往產生重要影響。 聯控39家所投企業入選中國獨角獸發展報告 發展瞪羚企業及獨角獸企業,長期耐心資本的持續支持是其健康成長的重要因素之一。一直以來,聯想控股旗下君聯資本、聯想之星、弘毅投資以及聯想集團旗下聯想創投堅持「投早期」與「投硬科技」,並已助力多家所投企業發展成為獨角獸企業。其中共投出39家獨角獸企業,在我國共計369家獨角獸企業中,佔比超10%。 這些獨角獸企業分布於12個新興領域,其中集成電路佔7家,醫藥健康佔6家,人工智能佔5家,新能源智能汽車佔4家,新能源佔4家,供應鏈物流佔4家,商業航天佔2家,軟件和信息服務佔2家,文化傳媒與娛樂佔2家,智能製造、新材料與新消費各佔1家。 與此同時,聯想控股也通過投資這些獨角獸企業,助力了13個城市的經濟建設。其中,在北京的被投獨角獸企業高達17家,上海則擁有7家,深圳有3家,長沙有2家,廣州有2家,杭州、常州、成都、重慶、合肥、武漢、南京、蘇州各有1家。 (以上數據來源:《中國獨角獸企業發展報告(2024年)》;截至時間:2024年3月) 聯想控股所投獨角獸企業(排名不分先後) 集成電路獨角獸企業: - GXMT長鑫存儲:一體化存儲器製造公司,專注於動態隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計、研發、生產和銷售。

- ESWIN奕斯偉計算:集成電路領域產品和服務提供商,核心業務包括芯片與方案、硅材料、生態鏈開發等板塊,佈局半導體產業。

- KUMLUNXIN崑崙芯:專注打造擁有強大通用性、易用性和高性能的通用人工智能芯片,在體系結構、芯片實現、軟件系統和場景應用均有深厚積累。

- Silicon Magic芯邁:從IC設計、製造、到銷售為一體的半導體垂直整合型公司。提供智能手機、LCD/OLED平板顯示高集成度模擬芯片;以及面向5G通信、服務器、汽車的高端功率器件解決方案。

- SJSEMI盛合晶微:以集成電路前段芯片製造體系和標準,採用獨立專業代工模式服務全球客戶的中段硅片製造企業。以先進的12英吋凸塊和再布線加工起步,致力於提供優質的中段硅片製造和測試服務,並進一步發展先進的三維系統集成芯片業務。

- MOORE THREADS摩爾線程:以全功能 GPU 為核心,專注於研發設計全功能GPU芯片及相關產品,支持 AI計算加速、3D高速圖形渲染、超高清視頻編解碼、物理仿真與科學計算等多種組合工作負載。

- OnMicro昂瑞微:佈局射頻前端和無線通信領域、復合型芯片設計公司。擁有基於CMOS、GaAs、SiGe、SOI、GaN等多種工藝的芯片設計和大規模量產經驗,核心產品線涵蓋三大類,超四百款芯片。 醫藥健康獨角獸企業 - TIDETRON態創:致力於合成生物技術創新,滿足多行業綠色、優質的原料需求。為科技護膚、食品飲料、家居清潔、生物醫藥等領域提供研產一體化解決方案。

- ABOGEN艾博生物:專注mRNA藥物研發的創新型生物制藥公司,產品管線涵蓋包括新冠mRNA疫苗在內的傳染病防治、腫瘤免疫、腫瘤疫苗、蛋白替換療法等領域。

- 金斯瑞 蓬勃生物:擁有一站式生物藥研發生產平台,主要致力於為細胞和基因治療(CGT)藥物、抗體及重組蛋白藥物等提供從靶點開發到商業化生產的端到端CDMO服務。

- Caidya締脈:立足中國、面向全球的CRO公司,具備中美歐三地申報、同步開發的能力。

- HuiHe Healthcare匯禾醫療:專注於心血管植入類器械的研發生產,在心臟瓣膜介入、血管介入、電生理介入、藥物遞送介入及智能介入等領域具有自主研發相關產品。

- EDGE MEDICAL精鋒醫療:致力於設計、開發和製造手術機器人,專注微創手術機器人及器械,提供外科手術的創新解決方案。 人工智能獨角獸企業 - 智譜·AI:致力於打造新一代認知智能大模型,專注於做大模型的中國創新。構建了AIGC模型產品矩陣,包括Al提效助手智譜清言、高效率代碼模型CodeGeeX、多模態理解模型CogVLM和文生圖模型CogView等。

- BAICHUAN AI百川智能:致力於通過語言Al的突破,構建中國最優秀的大模型底座。

- Pony.ai小馬智行:致力於提供安全、先進、可靠的全棧式自動駕駛技術。

- Black Sesame Technologies黑芝麻智能:車規級智能汽車計算芯片及基於芯片的解決方案供應商。

- BioMap百圖生科:生物計算技術驅動的生命科學平台公司,致力於用高性能生物計算和多組學數據技術加速創新藥物和早篩早診等精准生命科學產品的研發。 新能源智能汽車獨角獸企業 - Zongmu Technology縱目科技:專注於高級駕駛輔助系統(ADAS)解決方案的提供商。

- Horizon Robotics地平線:乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商。

- Inceptio Technology贏徹科技:自動駕駛技術和運營公司,聚焦幹線物流場景,自主研發全棧L2至L4級自動駕駛技術,和汽車產業緊密合作,為物流客戶提供更安全、更高效的自動駕駛技術和新一代Taas貨運網絡。

- CiDi希迪智駕:商用車自動駕駛企業,產品涵蓋「聰明的車」和「智慧的路」,以自動駕駛重卡技術,打造無人純電礦卡、無人駕駛園區物流車,落地無人運輸場景;以「車、路、雲」全系列車路協同產品,為車聯網先導區、雙智城市、高速公路提供多類型智能網聯解決方案。 新能源獨角獸企業 - MS ENERGY美克生能源:分布式綠色能源聚合服務商。聚焦以儲能為支撐的新能源全場景,運用電化學算法、Al、物聯網、區塊鏈等前沿技術,打造更安全、更高效、更經濟的數字能源聚合服務平台。

- SVOLT蜂巢能源:專業鋰離子電池系統提供商,專注於電芯、模組、電池包及大型儲能、單元儲能、中型儲能、家儲、便攜等全序列產品的研發、生產和銷售。

- SFCC (Fuel Cell Engine)深圳國氫新能源:專注中國氫燃料電池技術研究、動力系統研發及產業化的國家高新技術企業。提供燃料電池動力系統解決方案,燃料電池產業生態閉環解決方案。

- WeLion New Energy衛藍新能源:中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業,專注於混合固液電解質鋰離子電池與全固態鋰電池研發與生產的國家高新技術企業,應用覆蓋新能源車船、規模儲能、3C消費、其他行業等領域。 供應鏈物流獨角獸企業 - FOR-U(SMART FREIGHT)福佑卡車:專注於整車運輸的科技貨運平台,以大數據和Al技術為核心構建智能物流系統。

- 中國南方航空:南航集團整合貨運資源,建立市場化經營機制,形成完整的航空物流產業鏈,打造具有航空特色的綜合物流服務供應商的關鍵載體,打造多層次的航空物流產品體系,發展「航空速運、地面綜合服務、供應鏈綜合解決方案」三大業務板塊。

- 順豐快運:順豐集團旗下20kg+大件綜合物流品牌。為B端生產與商業流通、C端生活場景,提供一站式的大件物流運輸配送及入戶延伸服務。

- 蜀海供應鏈:集銷售、研發、採購、生產,品保、倉儲、運輸、信息、金融為一體的餐飲供應鏈服務企業,為廣大餐飲連鎖企業及零售客戶提供整體食材供應鏈解決方案服務。 商業航天獨角獸企業 - Galaxy Space銀河航天:衛星互聯網解決方案提供商和衛星製造商,致力於通信載荷、校心單機、衛星平台的自主研發與低成本量產。

- ONE SPACE零壹空間:堅持火箭技術垂直一體化業務佈局,致力於打造信息化、智能化、實戰化的「火箭+」產業服務平台,成功研制靈龍、望舒、玄鵲、玄珠、鴻鳴五大神獸系列火箭技術產品。 軟件和信息服務獨角獸企業 - XSKY星辰天合:專注於軟件定義存儲領域的專精特新「小巨人」企業,基於軟件定義的統一技術架構和混合雲模式的數據管理方案,為政企客戶提供以數據價值為核心的產品和服務。

- Tanma探馬|先進的社交CRM:社交 CRM 提供商。可提供朋友圈運營、客戶群發、智能話術等營銷工具及員工服務質檢、客戶檔案管理、銷售過程管理、BI定制報表等管理產品。 文化傳媒與娛樂獨角獸企業 - FITURE沸徹魔鏡:家庭科技健身品牌,專注於打造集「硬件+內容+服務+AI」的智能健身,力求通過科技幫助大眾建立健康的生活方式。

- 界面新聞:由上海報業集團出品的財經類新媒體。 智能製造獨角獸企業 - HAI ROBOTICS海柔創新:專注於箱式倉儲機器人系統研發設計,致力於通過機器人技術和智能算法,提供高效、智能、柔性的倉儲自動化解決方案。 新材料獨角獸企業 - CNGR中偉:專業的鋰電池新能源材料綜合服務商。 新消費獨角獸企業 - 作業幫:依託「科技+教育」雙引擎優勢,在學習工具產品、智能硬件等領域開展深入佈局,讓人工智能技術於在線教育場景中真正落地。 *關於《中國獨角獸企業發展報告(2024年)》: 報告由中關村獨角獸企業發展聯盟聯合畢馬威企業咨詢(中國)有限公司、長城戰略咨詢、北京方迪經濟發展研究院、清華大學中國科技政策研究中心於2024中關村論壇「全球獨角獸企業大會」上共同發佈。該報告顯示,我國獨角獸企業總估值約為1.4萬億美元,分布在16個領域,覆蓋47個城市。



