卓悅集團公佈2024年中期業績

香港, 2024年8月31日 - (亞太商訊) — 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:0653.HK)於8月30日公佈截至2024年6月30日止六個月(「期內」或「上半年」)之未經審核綜合中期業績。 美妝、健康及生活時尚產品批發及零售毛利率較去年全年增長 期內,集團總體毛利率維持25.8%,其中美妝、健康及生活時尚產品批發及零售的毛利率為53.8%,較2023年全年的41%增長近13個百分點;上半年實現收入約55,700,000港元,盈利約100,000港元。 此外,集團期內淨負債比率維持在0.4,與2023年全年持平,較2022年底的約0.9有大幅改善;期內融資活動現金流入淨額約為14,600,000港元(2023年:15,600,000港元),主要為其他借款及股東貸款所得款項,反應集團大股東看好集團未來發展並為集團持續提供長期有利的支持。 「香港貓2.0」 智能全渠道 積極支援中小企數字化轉型 復常後「新常態」下,商業生態系統已從傳統零售模式向全面整合的線上及線下(O2O)零售體驗的智能全渠道模式轉型,線上零售銷售趨勢正在增長。卓悅自2020年起以「科技+消費」的創新之路積極把握零售業發展趨勢,把美妝零售業務拓展至「Beauty、Health & Lifestyle 」產品,建成了香港疫後第一間香港公司建立的全球跨境電商平台「香港貓HKMALL」。目前集團不僅已實現由單一化的美妝零售公升級成擁有多元化業務的綜合企業,並積極協助香港中小企商家數字化轉型。 近年來,集團戰略性優化零售門店數量,將其轉型為O2O門店,在為消費者提供全新的購物體驗的同時實現更好的成本控制,並透過擴大全球跨境電商平台「香港貓」將業務重點轉向線上零售。新開發的 「香港貓」2.0平台能為客戶提供快速訪問多樣商戶的渠道,並提供根據個人喜好量身定制的個性化的購物體驗。 同時,集團亦擁有自己的直播室供KOL在社交媒體上進行直播展示與推廣互動,截止今年6月,頻繁的多渠道直播使得銷售較去年增長了超過10%。集團亦在期內與湖南廣播電視台合作,在其電視購物頻道「快樂購」上銷售 Suisse Reborn護膚產品,是旨在通過數字電視平台成功向內地客戶推廣產品的試點計劃的一部分。期內,集團在O2O平台上完成的包括美妝產品和科技產品的訂單的商品總值(GMV)達約9,330萬港元(2023年同期:7,910萬港元)。 卓悅主席陳健文先生表示:「現時數字化轉型正在重塑各個行業,卓悅將繼續憑藉「科技+消費」的創新之路,積極把握經濟及行業發展機遇,持續尋求有益的戰略合作意向與機會。卓悅在新零售科技和擴展業務範圍方面已做好充分準備,將利用『科技+消費+資本』的組合,致力於實現持續發展與穩健成長,服務消費者、商家及供應商等及令其受惠,並為股東提供更好的回報。」 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏及大健康產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於在香港貓、天貓全球、考拉、eBay、Facebook和微信商城等41個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。



