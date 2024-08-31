聯控（3396. HK）半年收入升16% 發展新質生產力應挑戰

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 據財華社報道，今日，聯想控股公佈了2024年中期業績，實現收入2,334億元（人民幣，下同），同比增長16%；淨利潤增長至28.05億元；歸母淨利潤2.86億元，同比有所下降，公司表示，主要由於全球經濟形勢的複雜性與不確定性持續攀升，令產業運營板塊的貢獻利潤以及產業孵化與投資板塊的投資業務受到了波及。

整體來看，2024上半年外部環境變化帶來的不利影響逐步增多，資本市場也呈現出較大波動：內地創業板指和科創50同步下跌約16%，恆生科技指數低位持續下跌6%，A股和港股的市場流通性呈現明顯頹勢，中國企業境內外上市數量亦持續收縮，數據顯示，今年上半年該數字同比下降62%至82家。即使面對如此挑戰，聯控於報告期內依然推動了8家企業上市，佔近一成。筆者分析，如此境況下，像聯控這類大型企業受資本市場波動的影響也往往較大，逆風入市難以及時體現優質資產的顯性價值，聯控或許也在有意把控這一節奏，以更加從容地應對宏觀環境的不確定性。

雖然聯控上半年歸母淨利同比有所下滑，但相較其2023年度業績而言，可以看到明顯改善，同時，公司上半年收入錄得同比增長，這說明其各項業務依然處於積極推進和發展中，穩健的產業基礎也為公司的可持續發展提供了堅實保障。

複雜多變的外部環境也為國家推進新質生產力的發展提出了新的要求和挑戰。2024年6月，國家發文表示，「新質生產力是創新起主導作用，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。」聯控持續響應這一號召，聚焦以科技創新推動產業創新，將發展新質生產力作為公司堅持高質量發展主線的重要著力點。具體來看，公司繼續加強技術研發，研發投入累計增長3.4%至73億元；且旗下聯想集團率先推出了全球首款AI PC和多款AI服務器，也意味著標誌性重大戰略產品取得突破。聯控在持續加強人工智能、生物醫藥、新材料、新能源等前沿佈局的同時，還關注新領域的開闢，加快發展生物製造、商業航天等產業，提前開拓量子科技和生命科學等新賽道。據筆者了解，報告期內，聯控投資科技項目近40個，而截至目前累計投出國家級專精特新「小巨人」企業120家，處於行業領先水平。

以商業航天為例，聯控旗下君聯資本被投企業銀河航天，作為中國領先的衛星互聯網解決方案提供商和衛星製造商，為中國巨型低軌通信星座的快速部署提供了技術支撐。此外，聯控旗下君聯資本、聯想之星、聯想創投共同投資的圖靈量子，持續探索量子計算與經典算力、人工智能的融合發展，協助孕育了新一批新質生產力。

而在助推中國製造業智能化轉型升級的進程中，聯想控股也在持續推動製造業產業鏈的高質量發展。資料顯示，聯控體系已支持到90%的「中國製造業500強」企業、1,000多家頭部製造型企業以及2,000多家成長型製造企業，旗下基金在製造業總投資超過200億元，累計推動數十家製造企業上市，打造了約20家製造業單項冠軍。同時，根據Gartner最新榜單，聯想集團連續三年位列全球前10，是亞太地區唯一上榜的高科技製造企業。而作為全球領先的全棧式AI產品組合與方案服務供應商，聯想也在進一步加大人工智能領域的佈局和應用推廣，累計投資AI企業超250家，構建AI+應用生態圈。

筆者認為，聯控正漸漸走出調整轉型的承壓期，公司主動調整業務節奏、謹慎發力穩中求進，在尖端領域的超前佈局亦於這一時期獲得了穩定持續的積累。憑借其穩健的產業基礎和高質量發展的潛能釋放，相信公司已逐步回到健康可持續的增長曲線之中。

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