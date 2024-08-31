著力發展新質生產力 聯想控股2024上半年收入2,334億元

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；3396.HK）於今日公佈截至2024年6月30日止6個月（「報告期」）未經審計簡明綜合中期業績。2024上半年，聯想控股堅持科技創新引領高質量發展，穩中求進，主動應對宏觀因素變化，著力發展新質生產力，企業核心競爭力穩步提升。報告期內，公司實現收入2,334億元（人民幣，下同），同比增長16%；淨利潤增長至28.05億元；歸屬於本公司權益持有人淨利潤2.86億元，錄得同比下降主要由於全球經濟形勢的複雜性與不確定性持續攀升，產業運營板塊貢獻利潤以及產業孵化與投資板塊的投資業務受到波及。

報告期內，聯想控股持續通過科技創新推動產業創新，聚焦新質生產力作為企業高質量發展的重要著力點，深化人工智能、生物醫藥、新材料、新能源等前沿領域佈局，同時關注新領域的開闢，在構建現代化產業體系上取得良好成效。公司繼續加強技術研發，研發投入累計增長3.4%至73億元；旗下聯想集團率先推出全球首款AI PC和多款AI服務器，標誌性重大戰略產品取得突破。與此同時，聯控體系加快發展前沿新材料、創新藥、生物製造、商業航天等產業，提前佈局開拓量子科技和生命科學等新賽道，打造新質生產力增長極。報告期內，公司投資科技項目近40個，而截至目前，已累計投出國家級專精特新「小巨人」企業120家，處於行業領先水平。

立足服務國家戰略需求，聯想控股積極推動製造業產業鏈高質量發展，圍繞新型工業化和加快建設製造強國、數字中國等戰略任務，助推中國製造業智能化轉型升級。目前，聯控體系已支持到90%的「中國製造業500強」企業、1,000多家頭部製造型企業以及2,000多家成長型製造企業，同時旗下基金在製造業總投資超過200億元，累計推動數十家製造企業上市，打造了約20家製造業單項冠軍。聯想作為全球領先的全棧式AI產品組合與方案服務供應商，進一步加大在人工智能領域的佈局和應用推廣，構建AI+應用生態圈，累計投資AI企業超過250家。公司還積極推進數字產業化、產業數字化，助力超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系，促進數字經濟和實體經濟深度融合。

聯想控股始終堅持將綠色理念融入到企業高質量發展之中，積極履行企業社會責任。聯想集團是中國首家通過科學碳目標倡議組織（SBTi）淨零目標驗證的高科技製造企業，其明晟MSCI ESG評級保持在AAA級，為該評估的最高等級。聯泓新科新佈局的多個綠色產業項目均在上半年建成，並有多個項目計劃於2025年建成投產。正奇光能佈局光伏產業，投建20GW高效N型電池片項目，目前第一期已投產，核心產品躋身行業第一梯隊。同時，聯想控股重點在「鄉村振興」、「科技創新」、「弘揚正氣」等公益領域系統規劃並長期投入，持續貢獻「聯想」價值。

面對挑戰與機遇，聯想控股將持續深化科技創新引領高質量發展，在持續夯實產業基礎、優化資源配置的同時，加強前沿領域佈局，培育新興和未來產業，進一步聚焦新質生產力，打造企業新的核心競爭力。

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